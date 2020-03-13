В Подмосковье покажут как надо сбивать беспилотники

Боевые возможности современных комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которыми оснащены российские Вооружённые силы, будут продемонстрированы иностранным военным делегациям в рамках международного военно-технического форума «Армия-2020», который пройдёт в РФ 23-29 августа.

«Планируется, что на «Армии-2020» иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия «Панцирь-С», зенитных ракетных комплексов «Бук». А также - комплексов противодействия летательным аппаратам», - сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров.

Видеотрансляция будет вестись с двух полигонов – «Алабино» (Московская область) и «Ашулук» (Астраханская область).

В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств ПВО для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов (БЛА). На полигоне «Алабино» продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением БЛА зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы, информирует Минобороны.

По его данным, в показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Вооружённых сил РФ, а также ориентированные на экспорт образцы вооружения предприятий промышленности.