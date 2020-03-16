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ЦАМТО

На "Армии-2020" иностранным гостям в онлайн режиме покажут возможности средств борьбы с крылатыми ракетами и БЛА

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Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2Э" и "Бук-М2Э" лучше всего подходят для борьбы с беспилотниками.
Источник изображения: Минобороны РФ

ЦАМТО, 13 марта. В августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" иностранным гостям в режиме реального времени покажут возможности современных средств борьбы с крылатыми ракетами и БЛА.

Об этом сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России генерал-майор Андрей Гончаров на брифинге для представителей военно-дипломатического корпуса иностранных государств.

"Планируется, что на "Армии-2020" иностранным делегациям в режиме реального времени продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов ближнего действия "Панцирь-С", зенитных ракетных комплексов "Бук", а также комплексов противодействия летательным аппаратам", – заявил генерал-майор Андрей Гончаров.

Видеотрансляции будут вестись с полигонов Алабино в Московский области и Ашулук в Астраханской.

В Астраханской области будут проведены боевые стрельбы и пуски средств противовоздушной обороны для уничтожения тактических и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов различного класса. На полигоне Алабино продемонстрируют эшелонированную оборону объектов с применением средств ПВО и уничтожением беспилотных летательных аппаратов различного класса зенитно-пушечным вооружением и стрелковым оружием, а также с применением средств радиоэлектронной борьбы.

В показе будет задействовано вооружение, военная и специальная техника Вооруженных Сил Российской Федерации, а также экспортно-ориентированные образцы вооружения предприятий промышленности, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
Бук ЗРК
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