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ТАСС

Корвет "Гремящий" после госиспытаний на Северном флоте вышел в Баренцево море

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Прибытие головного корвета "Гремящий" проекта 20385 в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения Государственных испытаний. Северодвинск, 13.11.2019
Прибытие головного корвета "Гремящий" проекта 20385 в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота для проведения Государственных испытаний. Северодвинск, 13.11.2019.
Источник изображения: Министерство обороны России

В ходе испытаний на Северном флоте корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" и отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям новыми образцами морского оружия

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 11 марта. /ТАСС/. Корвет "Гремящий", проходивший на Северном флоте государственные ходовые испытания, вышел в Баренцево море из Североморска и взял курс на Балтику. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы флота.

"Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" приступил к межфлотскому переходу. Испытания корвета проходили на Северном флоте с 13 ноября 2019 года", - говорится в сообщении. Следующий этап испытаний должен пройти на Балтийском флоте.

По информации пресс-службы, находясь на Севфлоте, корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море, затем провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям в Баренцевом море и отработал торпедные стрельбы по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия.

Последним элементом программы испытаний на Северном флоте стала отработка борьбы за живучесть корабля и его буксировка, уточнили в пресс-службе. О завершении испытаний сообщалось 20 января.

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Он построен на "Северной верфи" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От своих предшественников новый корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что в будущем корвет "Гремящий" могут вооружить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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  • В новости упоминаются
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
ГЗЛА
Калибр КР
пр. 1155
СФ
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