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ТАСС

Судостроители Петербурга обещают передать флоту корвет "Гремящий" в 2020 году

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Корвет "Гремящий" проекта 20385
Завершенный постройкой для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге головной корвет "Гремящий" проекта 20385 на размагничивании, 24.11.2018.
Источник изображения: Deadushka Mitrich / forums.airbase.ru

Корабль прошел государственные испытания, вышел в Баренцево море и возвращается на Балтику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 марта. /ТАСС/. Завод "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) планирует передать головной корвет проекта 20385 "Гремящий" в состав Военно-морского флота России в первой половине года. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе предприятия.

"Корвет "Гремящий" планируем передать ВМФ в первой половине 2020 года", - сказала представитель пресс-службы.

В среду корвет "Гремящий", проходивший на Северном флоте государственные ходовые испытания, вышел в Баренцево море из Североморска и взял курс на Балтику.

В ходе государственных испытаний корабль выполнил стрельбы крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс" по береговой и морской целям в Белом море и артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям в Баренцевом море. Кроме того он отработал торпедные пуски по подводной и надводной целям с использованием новых образцов морского оружия. Последним элементом программы испытаний на Северном флоте стала отработка борьбы за живучесть корабля и его буксировка, рассказали в пресс-службе Балтийского флота.

Корвет проекта 20385 - это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От своих предшественников новый корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны. Ранее сообщалось, что в будущем корвет "Гремящий" могут вооружить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

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Страны
Россия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Гремящий
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
20385
БФ
ГЗЛА
Калибр КР
СФ
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