Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» проходит финальные испытания

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Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел на прохождение финальных испытаний. На очередном этапе экипажи вертолетов Балтийского флота отработают посадку на корабль. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Финальные испытания корвет проходит в акватории Балтийского моря, куда вернулся в начале марта, совершив межфлотский переход с Северного флота, где была проведена основная часть ходовых испытаний и проверка основного вооружения корабля. На данном этапе вертолеты морской авиации БФ совершат облет корвета и посадки на него в различных погодных условиях в темное и светлое время суток. Сообщается, что вертолетчики проведут более 10 посадок на палубу корвета в различных условиях: на ходу, в дрейфе, на якорной стоянке. О сроках окончания испытаний ничего не сообщается.

Ранее в пресс-службе "Северной верфи", построившей корабль, заявили, что корвет будет передан в состав ВМФ РФ в первой половине 2020 года. После передачи корабль совершит межфлотский переход на Тихоокеанский флот, где и продолжит службу.

Корвет "Гремящий" проекта 20385 является головным кораблем серии. Заложен в феврале 2012 года, спущен на воду в июне 2017-го. Строительство затянулось из-за непоставки немецких силовых установок MTU. Корвет достраивался с российскими дизельными агрегатами 1ДДА-12000 Коломенского завода. В состав агрегата входят два двигателя 16Д49 мощностью 6000 л.с.

Является дальнейшим развитием проекта 20380. Предназначен для обнаружения и уничтожения надводных вражеских судов или подводных лодок, организации высадки десанта, охраны прибрежной зоны, сопровождения других кораблей.

Водоизмещение корвета - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток экипаж - 99 человек.

В состав вооружения входят универсальный корабельный стрелковый комплекс (УКСК) для КР "Калибр", "Оникс" и возможно "Циркон", ЗРК "Редут", 100-мм артиллерийская установка А-190-01, два 30-мм зенитных арткомплекса АК-630М, а также противолодочный комплекс "Пакет".