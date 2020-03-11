Российский военный спутник "Меридиан" получил новую защиту от перехвата управления и информации

Москва. 10 марта. ИНТЕРФАКС - Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" создал устройство для защиты данных, передаваемых с земли на космический аппарат "Меридиан", запущенный 20 февраля с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба "Ростеха".

Программно-аппаратный комплекс, интегрированный в состав оборудования космического аппарата, обеспечивает шифрование и декодирование данных. Соответствующая аппаратура также установлена на наземных станциях управления, пунктах приема-передачи и обработки данных.

"Установка такого оборудования на космических аппаратах позволяет надежно защитить данные, передаваемые на "Меридиан" с земли, а также не допустить перехвата управления аппаратом. Разработка является полностью отечественной, что гарантирует отсутствие "закладок" и иных недокументированных функций", - заявил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, чьи слова приводит пресс-служба госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" 20 февраля этого года с космодрома Плесецк вывела на орбиту спутник связи "Меридиан-М" в интересах Минобороны РФ.