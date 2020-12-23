Расправляя крылья

Декабрь показал, что надежды на возрождение космической и авиастроительной отраслей небеспочвенны

В преддверии Нового года, в течение буквально нескольких дней российская аэрокосмическая промышленность порадовала соотечественников сразу тремя знаковыми техническими достижениями. И хотя эти события были ожидаемы, однако они вселили надежду и уверенность в том, что наша страна продолжает располагать достаточными научно-техническими и производственными ресурсами, позволяющими создавать высокотехнологичные продукты мирового уровня.

Навстречу утренней заре

Сначала 14 декабря с космодрома в Плесецке стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5». Она вывела габаритно-весовой макет космического аппарата весом 2,4 тонны на геостационарную орбиту высотой 36 тысяч километров и подтвердила все заданные характеристики. Это был ее второй испытательный старт после шестилетнего (с 2014 года) перерыва. И если пуск шестилетней давности был скорее техническим, который призван подтвердить правильность выбранной конструкции РН, то второй уже определенно можно назвать технологическим. Вся суть в том, что первый носитель был целиком изготовлен в Москве в ГКНПЦ им. Хруничева, а второй в большей мере уже в Омске, где планомерно налаживается его серийное производство.

“ Новые самолеты такого класса, причем исключительно отечественного производства, позволят закрепить наметившуюся тенденцию возрождения внутренних авиалиний ”

Напомним, что в основе семейства РН «Ангара» лежат универсальные ракетные модули с двигателем РД-191. Если в составе легкой «Ангары-1.2» используется один модуль, то тяжелая «Ангара-А5» состоит из целых пяти. Два удачных запуска подтвердили, что конструкция РН принципиально жизнеспособна и можно смело двигаться дальше. На 2021 год запланированы два запуска ракет данного класса – тяжелой «Ангары-А5» и легкой «Ангары-1.2». Но основные события должны развернуться в 2023-м, когда будет достроен специальный стартовый комплекс на космодроме Восточный. Отсюда будет уходить в космос целый спектр тяжелых РН: модернизированная «Ангара-А5М», «Ангара-А5В» с водородной ступенью и пилотируемая «Ангара-А5П».

Учитывая предстоящий вывод из эксплуатации к середине этого десятилетия устаревшей РН «Протон» и последующий старт будущей лунной пилотируемой программы, у РН серии «Ангара» работы будет предостаточно. Не зря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что страна к 2025 году сможет ежегодно осуществлять до 20 пусков РН «Ангара» разных классов. Поэтому сейчас очень важно подтвердить надежность изделия в испытательных пусках.

Космического оптимизма добавил и очередной старт, уже шестой по счету, с космодрома Восточный. «Союз-2.1.б» вывел на орбиту 36 спутников английской компании OneWeb, и это был первый полностью коммерческий запуск, осуществленный с первого гражданского космодрома России.

Многообещающий полет

Буквально на следующий день после триумфа «Ангары-А5» произошло еще одно далеко не рядовое событие уходящего года. Вне всяких сомнений, им стал полуторачасовой полет пассажирского самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14. Этот ожидаемый успех позволяет говорить о подтверждении Россией своего статуса мировой авиационной державы.

vpk-news.ru

В ходе первого полета в Иркутске, как и положено, были проверены управляемость самолета и работа всех авиационных систем, а также режимы работы двигательных установок. Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркнул, что это событие стало возможным благодаря объединению двух важнейших программ гражданского авиастроения России: самолета МС-21 и двигателя ПД-14. Стоит отметить, что сегодня производителю самолетов уже поставлены шесть отечественных силовых установок и в дальнейшем их производство будет осуществляться в необходимых для заказчиков объемах.

МС-21 является пассажирским самолетом среднемагистрального класса, изначально проектировавшимся с двумя вариантами двигателей: российскими ПД-14 и американскими Pratt&Whitney (PW1400). Напомним, что в своей базовой версии с американскими двигателями МС-21-300 взлетел еще три года назад и сейчас проходит цикл сертификационных испытаний.

Для гражданской авиации России в целом первый полет МС-21-310 стал очень доброй вестью и послужил поводом для раздумий при планировании будущих авиаперевозок. В настоящий момент подтверждены твердые заказы на 175 самолетов МС-21, причем как с российскими двигателями, так и с двигателями американского производства. Пока примерно две трети заказов приходятся на машины с иностранными двигателями, однако успешный полет самолета с отечественными ПД-14 заставляет задуматься: не поменять ли пропорцию на прямо противоположную? В конце концов горький опыт создания «Суперджета» должен же чему-то научить.

Реинкарнация Ил-114

Третьим давно ожидаемым, но от этого не менее значимым событием стал первый полет обновленного регионального турбовинтового самолета Ил-114-300, разработанного в АК им. Ильюшина. Он состоялся 16 декабря 2020 года, когда лайнер взлетел с аэродрома в Жуковском, чтобы в воздухе проверить управляемость самолета и работу российских двигателей ТВ7-117СТ-01.

К проекту создания нового воздушного судна приступили в 2015 году по поручению президента РФ Владимира Путина. Самолет создавался на основе Ил-114, выпускавшегося еще в 90-е годы на Ташкентском авиазаводе, с учетом внедрения современной авионики и композитов, а также с установкой новых отечественных двигателей. Серийное производство планируется развернуть на авиазаводе в подмосковных Луховицах, а в кооперации в качестве поставщиков комплектующих будут участвовать предприятия Воронежа, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Массовое производство Ил-114-300 позволит не только заменить на авиалиниях малоэффективные и выслужившие свой срок труженики Ан-24, но и вытеснить с внутренних перевозок дорогие иностранные аналоги типа ATR72 и Q400. Это станет нашим достойным ответом на введенные западные санкции против российских производителей.

Кроме того, новые самолеты такого класса, причем исключительно отечественного производства, позволят закрепить наметившуюся тенденцию возрождения внутренних авиалиний. Особенно это касается прямых перелетов между регионами России, исключая пересадки в аэропортах Московского авиаузла. Прежде всего это относится к маршрутам на южные курорты Крыма и Кавказа, ведь в условиях закрытия границ из-за пандемии пассажиропоток в южном направлении заметно вырастет.

Статистика показывает постепенное оживление пассажирских перевозок из ряда областных центров европейской части России. Хочется надеяться, что вскоре к ним подключатся и остальные города, где имеются взлетно-посадочные полосы хорошего качества, но пока отсутствуют гражданские аэропорты. В идеале все без исключения крупные города должны быть включены в систему авиасообщений, и новые Ил-114-300 в этом плане явятся незаменимым элементом данной системы.

Очень востребованным лайнер может оказаться в районах Сибири и Дальнего Востока, где не так много полноценных аэродромов. Ил-114-300 может эксплуатироваться на коротких взлетно-посадочных полосах и даже на грунтовом покрытии. В дальнейшем кроме пассажирских версий этот самолет будет строиться в нескольких специальных комплектациях. Уже поговаривают о противолодочной и патрульной версиях, санитарно-спасательной для нужд МЧС и даже полярной с установкой лыжного шасси. На сегодня существуют планы по производству более сотни воздушных судов различного назначения. При слаженной и ритмичной работе всех звеньев производственной цепочки через два-три года заказчики смогут получить первые серийные Ил-114-300.

Все перечисленные декабрьские события еще раз подтвердили огромные возможности отечественной промышленности собственными силами создавать уникальные изделия. Как говорят в народе, можем ведь, когда захотим. Главное – создать нормальные условия для работы, а результат не заставит себя долго ждать.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 49 (862) за 22 декабря 2020 года