Морская пехота США примет на вооружение крылатые ракеты Tomahawk наземного базирования

Как сообщают американские СМИ, в направленном 5 марта 2020 года в комитет по делам вооруженных сил Сената США официальном письме комендант (командующий) Корпуса морской пехоты США генерал Дэвид Бергер указал, что морская пехота США планирует развернуть береговые подвижные ракетные комплексы, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk наземного базирования - первоначально формально в качестве "противокорабельных ракет".

Первый испытательный запуск американской крылатой ракеты Tomahawk в варианте наземного базирования с подвижной пусковой установки с полигона на острове Сан-Николас на Тихоокеанском побережье США, 18.08.2019 (с) Scott Howe / министерство обороны США

В письме генерал Бергер сообщил, что морская пехота запрашивает приобретениев новом 2021 финансовом году 48 ракет Tomahawk производства корпорации Raytheon для использования в береговых ракетных комплексах противокорабельного назначения. В опубликованном 10 февраля проекте оборонного бюджета США на 2021 финансовый год планируется выделить на закупку 48 ракет Tomahawk для морской пехоты 125 млн долл, при этом цели данной закупки не раскрывались (для ВМС США одновременно запрашивается 277,7 млн долл на закупку 155 корабельных ракет Tomahawk, еще 200,3 млн долл запрашивается на НИОКР по ракетной системе Tomahawk).

"Частью исследований, которые ВМС и Корпус морской пехоты провели за последние шесть месяцев, является вывод о том, как мы думаем, что нам нужно будет действовать в будущем в качестве интегрированных военно-морских сил, и это означает, что Корпус морской пехоты берет на себя роль, которой у нас не было за последние 20 лет - мы содействуем господству на море [sea control] и недопущению действий противника на море [sea denial]", - заявил Бергер.

"Ракета Tomahawk является одним из инструментов, который позволит нам сделать это... Это может быть ответом, это может быть первым шагом к долгосрочному ответу через пять, шесть, семь лет, но нам нужны дальнобойные высокоточные средства поражения для небольшой части или группы небольших частей, которые могут с корабля или с берега держать военно-морские силы противника под угрозой".

ВМС США совместно с Raytheon ведут отработку новой противокорабельной модификации ракеты Tomahawk, именуемой Maritime Strike Tomahawk (Tomahawk Block Va, обозначение RGM-109E/UGM-109E), которая должна обладать способностью, помио поражения наземных целей, также поражать движущие морские цели за счет оснащения новой новой многоканальной системой наведения. Конкретные параметры и типы каналов новой головки самонаведения для MST не раскрываются, но предположительно, она будет сочетать активный и пассивный радиолокационные и тепловизионный каналы самонаведения в сочетании с мощным процессором обработки данных и новым блоком инерциального наведения, а также аппаратурой двухсторонней передачи данных, способной осуществлять командное наведение ракеты в полете, в том числе с внешних платформ. Офциальная максимальная дальность стрельбы MST составляет 900 морских миль (1670 км), хотя Raytheon описывала ее как "1000-мильную ракету".

В августе 2017 года ВМС США выдали Raytheon двухлетний контракт в 119 млн долл на разработку ракеты MST. До того, как сообщается, Raytheon с 2012 года потратила на НИОКР по MST до 55 млн долл собственных средств. Предполагается, что Raytheon должна была поставить первые 32 комплекта для модернизации наличных ракет Tomahawk Block IV в вариант Maritime Strike Tomahawk в 2020 фин году; 50 комплектов - в 2021 фин году, и 80 комплектов - в 2022 фин году, с общей оценочной стоимостью 457,9 млн долл. Достижение статуса первоначальной операционной готовности (IOC) ракеты MST было запланировано на третий квартал 2022 фин года, однако по последним данным сдвинуто на 2023 фи год.

Планировалось, что для ВМС США ракеты Tomahawk Block Va MST будут переоборудоваться из ракет Tomahawk Block IV с началом полносерийных поставок комплектов для модернизации ракет по варианту Block Va в 2023 фин году. Однако теперь для планируемых береговых комплексов морской пехоты США речь идет о новом производстве ракет MST. Предположительно, морская пехота США начнет получать ракеты MST также с 2023 фин года.

Также морсая пехотаСШАпланирует принятие на вооружение подвижного берегового противокорабельного ракетного комплекса меньшей дальности Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS), оснащенного норвежскими противокорабельными ракетами Kongsberg NSM.

Комментарий bmpd. Очевидно, что планы оснащения морской пехоты США наземными подвижными ракетными комплексами с крылатыми ракетами Tomahawk, хотя первоначально декларируемыми как только "противокорабельного назначения", представляют собой "политкорректно" замаскированный шаг на пути к развертыванию значительного потенциала крылатых ракет средней дальности наземного базирования для поражения главным образом наземных целей, что стало возможным после недавнего выхода СЩА и Договора по РСМД 1987 года. Отработанный для морской пехоты США подвижный наземный ракетный комплекс с крылатыми ракетами Tomahawk может быть в дальнейшем легко дооснащен ракетами Tomahawk любой необходимой модификации и быть принят на вооружение других видов вооруженных сил США.

Напомним, что 18 августа 2019 года ВМС США совместно с Управлением стратегического потенциала (Strategic Capabilities Office) министерства обороны США произвели первый испытательный запуск корабельной крылатой ракеты Tomahawk LACM в варианте наземного базирования с наземной подвижной пусковой установки, в ходе которого ракета точно поразила цель на дистанции более 500 км.