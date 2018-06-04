Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету



Демонстрация действия ракеты Kongsberg Naval Strike Missile с боевого корабля прибрежной зоны Coronado. 2014 год. (Фото: ВМС США).

Источник: https://www.defensenews.com/ Демонстрация действия ракеты Kongsberg Naval Strike Missile с боевого корабля прибрежной зоны Coronado. 2014 год. (Фото: ВМС США).Источник: https://www.defensenews.com/

Военно-морской флот США выбрал для себя норвежскую Naval Strike Missile в качестве новой загоризонтной противокорабельной ракеты, предназначенной для использования на боевых кораблях прибрежной зоны и, вероятно, будущего фрегата.

Ожидалось, что ПКР NSM совместной разработки Kongsberg и Raytheon победит в конкурсе своих основных конкурентов - дальнобойный Harpoon компании Boeing и AGM-158C LRASM от Lockheed Martin. В мае прошлого года Defense News сообщило, что обе компании жаловались на недобросовестную конкуренцию со стороны Raytheon / Kongsberg.

Принятие норвежской NSM на флоте нарушает многолетнее доминирование ПКР Harpoon в качестве средства поражения надводных загоризонтных целей и является огромным толчком для реализации амбиций Kongsberg на американском рынке.

Сумма первоначального контракта составляет порядка 14,86 млн. долларов США, однако она может увеличиться до 848 млн. долларов США в течение срока действия контракта.

Изделие позиционируется, как ракета класса поверхность-поверхность, в соответствии с ожиданиями роста спроса на такие ракеты в ближайшие годы, сказал Оейвинд Колше - руководитель проекта ракетных систем Kongsberg. По словам Колшета, у многих ПКР, стоящих на вооружении, заканчивается срок службы, и выбор этой ракеты для ВМС США является хорошим предвестником будущих продаж.

Кроме того, это крупная победа европейской оборонной промышленности, интерес к продукции которой со стороны военно-морского флота США постоянно растет, поскольку она позволяет закрыть бреши в потенциале перед лицом напряженности с Россией и Китаем.

По конференц-связи глава Raytheon по программам Naval Strike Missile, Joint Strike Missile и Tomahawk сообщил, что его компания с нетерпением ждет начала работ и, что переговоры с военно-морским флотом о подробных деталях того, как и куда будут интегрированы первые ПКР начались уже в пятницу утром.

«Мы только начали диалог с клиентом, это был длинный конкурс, и сейчас мы только начинаем переговоры с военно-морским флотом США», - сказал Дейли.

Дальность действия Naval Strike Missile более 185 километров, ракета способна распознавать цели, что убирает необходимость внешнего целеуказания с корабля или самолета.

Начальник отдела наземных боевых операций флота контр-адмирал Рональд Боксалл, прогнозировал в январе, что конкурс завершится летом, и что следующим этапом будет преследование целей на больших дистанциях.

Военно-морской флот рассматривает совместную работу пилотируемых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и подводных лодок при оказании помощи морским флотам, оказавшимся в опасности на дальних рубежах.

Автор: Дэвид Б. Лартер

Перевод: ВПК.name