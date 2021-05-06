Американские корабли типа LCS будут оснащены противокорабельными ракетами NSM

Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Больше NSM богу американских NSM

Цитата: ...как в начале 2020 года заявил командующий надводными силами ВМС США контр-адмирал Джин Блэк (Gene Black) на лекции во время ежегодного Surface Navy Association Symposium <...> Вместе с "фрегатами" LCS всего у американцев может быть 60 кораблей, вооруженных КР NSM.

Прошло почти два года после того, как летом 2019-го КР NSM наконец-то вооружили первый "фрегат" USS Gabrielle Giffords (LCS 10). Всего через пару месяцев он уже пошел на боевую службу в АТР, где демонстративно отстрелялся "на глазах" у китайцев под официальным лозунгом "теперь наши противники не будут спать по ночам". А потом все резко стихло, и даже очередная успешная стрельба USS Gabrielle Giffords в марте этого года уже не произвела особого впечатления. Просто он по-прежнему остается единственным носителем NSM в американском флоте, несмотря на упомянутые выше заявления контр-адмирала Блэка, что "они много работали" над интеграцией этой ракеты на кораблях различных типов. И вот, вроде бы ситуация начинает меняться...

Первый пуск КР NSM c USS Gabrielle Giffords (LCS 10) на учении Pacific Griffin в районе острова Гуам (Филиппинское море, 1 октября 2019 г.) © Mass Communication Specialist 3rd Class Josiah J. Kunkle

"В течение следующих примерно 18 месяцев 31 из 35 LCS будут оснащены NSM", - заявил 29 апреля начальник военно-морских операций адмирал Майкл Гилдей (Michael Gilday) на слушаниях в Конгрессе по бюджету ВМС и КМП США на 2022 год (примерно с 46 минуты).

Первый пуск КР NSM на учении Pacific Griffin в районе острова Гуам (Филиппинское море, 1 октября 2019 г.) © MCC Shannon E. Renfroe

Правда, это явная попытка подсластить горькую пилюлю от занявшего немало времени обсуждения бесконечных проблем класса LCS. По словам Гилдея, наибольшее беспокойство вызывает безопасность эксплуатации так называемых нечетных кораблей, то есть типа USS Freedom (LCS-1) от Lockheed Martin. ВМС США прекратили их приемку до тех пор, пока производитель не внесет необходимые изменения в конструкцию главного редуктора. На таком фоне у серии USS Independence (LCS-2) от Austal USA все почти идеально.

Стрельба КР NSM с USS Gabrielle Giffords в рамках текущих испытаний и оценки OT&E (полигон Пойнт-Мугу, Калифорния, 19 марта 2021 г.)

Кроме вооружения NSM кораблей LCS снова упомянуто, что в ближайшем будущем, вероятно, КМП будут поставлены несколько новых мобильных береговых ракетных систем NMESIS (Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System) с такими же ракетами.

Планы США по ускорению закупок ракет также подтверждает опубликованный 30 апреля отчет Kongsberg Group за первый квартал этого года.

Среди прочего там говорится, что в KDA (Kongsberg Defence & Aerospace) получили запрос на заключение рамочного соглашения для поставки КР NSM по программе ВМС США OTH (Over The Horizon), целью которой является не только вооружение LCS но и перспективных фрегатов УРО типа USS Constellation (FFG-62). Также в отчете упомянуто, что в последние месяцы поставки NSM осуществлялись и в Малайзию для их известного долгостроя Maharaja Lela, но об этом лучше почитать здесь.

На сегодняшний день все основные компоненты NSM по-прежнему производятся в Норвегии - Kongsberg (планер, система управления, лицензионная сборка турбореактивных двигателей TRI 40) и Raufoss из Nammo (стартовый ускоритель). Пока в США собирают только транспортно-пусковые контейнеры, но ведется работа по увеличению американского участия, в первую очередь за счет перевода производства от европейских субподрядчиков, основными из которых являются германская TDW из MBDA (осколочно-фугасная боевая часть проникающего типа) и французская Microturbo концерна Safran (детали двигателей TRI 40).

Возможность создания линии полного цикла производства ракет на заводе Raytheon в США также рассматривается, но только если объемы заказов для ВМС и КМП США оправдают такой шаг.

В целом же необходимость расширения в кратчайшие сроки участия предприятий ВПК США в проекте даже не обсуждается. Кроме удовлетворения резкого роста потребностей ВМС и КМП в новой системе вооружения также учитывается, что по требованиям законодательства при закупке крупных партий вооружения и военной техники доля американского участия в их производстве должна составлять не менее 80%.