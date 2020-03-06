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Известия.ru

В Пентагоне сравнили работу США над гиперзвуковым оружием с РФ и КНР

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Erin Scott

Разработки Вашингтона в сфере гиперзвукового оружия более инновационные, чем у России и Китая. Об этом в среду, 4 марта, заявил министр обороны США Марк Эспер на слушаниях в сенате по делам вооруженных сил.

Глава Пентагона подчеркнул, что создание гиперзвукового оружия является одной из самых приоритетных задач страны.

«Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить», — цитирует Эспера ТАСС.

Накануне замдиректора программы Пентагона по разработке гиперзвука Майк Уайт заявил, что испытательные пуски гиперзвукового оружия США могут быть проведены уже в 2020 году. Он заверил, что США уже перешли от стадии разработки к созданию прототипов. Далее по плану — закупка вооружения.

Ранее американские военные, эксперты и другие представители Пентагона не раз признавали отставание Штатов от гиперзвуковых разработок России и Китая.

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