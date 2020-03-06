Baijiahao (Китай): новая российская система ПВО официально поступила на вооружение. Они не раскрывали все карты, когда продавали нам С-400

Как оказалось, поставляя Китаю С-400, этот «национальный символ спокойствия», Россия раскрыла не все карты. Но это и неудивительно, отмечает китайский интернет-пользователь. Экспортируя вооружение, любая страна будет держать что-нибудь в секрете, вот и у России был такой «секрет» – ЗРК С-350.

В конце прошлого года Министерство обороны Российской Федерации опубликовало заявление, в котором говорилось, что первый зенитно-ракетный комплекс С-350 был принят воздушно-космическими силами страны на вооружение. Всем известно, что вскоре после продажи С-400 Китаю, Россия приняла на вооружение С-350. Получается, что, поставляя в КНР С-400, русские не раскрыли все карты.

Не зря говорят, что "ученик может превзойти учителя". Любая страна это понимает. Какими бы хорошими ни были отношения между двумя государствами, им простительно утаивать что-то друг от друга. Экспортируя вооружение, любая сильная в военном плане страна будет держать что-нибудь в секрете. Вооружение, выставляемое на экспорт, всегда будет слабее того, которым государство пользуется само. Если вам удастся купить новейшие образцы вооружения, значит страна готовиться выпустить еще более прогрессивные.

ЗРК С-400 долгое время был главным зенитным оружием воздушно-космических сил РФ. Его максимальная дальность стрельбы в обороне достигает 500 километров. Он способен поражать различные высоко-, средне- и низколетящие цели, включая самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты средней и малой дальности в радиусе 500 километров. Кроме того, С-400 обладает превосходными характеристиками и хорошей маневренностью, его также легко замаскировать при размещении. Поэтому данный ЗРК не только был признан "национальным символом спокойствия", но и стал пользоваться особым расположением у многих странах, таких как Индия, Турция и Китай. Именно потому, что С-400 на столько хорош, КНР импортирует его даже несмотря на наличие собственного ЗРК - "Хунци-9" (HQ-9).

Россия объявила о размещении С-350 и С-500 сразу после того, как ЗРК С-400 были установлены в Китае. Сейчас первый зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" уже поступил в распоряжение ракетных подразделений ВКС России, оснащенных снарядами класса "земля-воздух". ЗРК должен заменить используемый сейчас С-300 и увеличить коэффициент перехвата крылатых ракет в 2-2,5 раза. С-350 - российский зенитно-ракетный комплекс средней дальности нового поколения, оснащенный ракетам 9M100 и 9М96. Первая способна передвигаться со скоростью 4,8 километра в секунду и перехватывать баллистические цели в радиусе 120 километров, а вторую в главным образом используют для перехвата низколетящих целей в радиусе 15 километров. Максимальный боевой радиус ЗРК достигает 60 километров, а максимальная высота поражения составляет 30 километров.

С-350 будет взаимодействовать с С-500, усиливая противовоздушную оборону страны. ЗРК С-500 был разработан на базе С-400, его максимальная дальность стрельбы превышает 500 километров, а общая боеспособность намного выше любого существующего комплекса ПВО. Это вполне нормально, что, продавая Китаю С-400, Россия не раскрыла все карты. Нечего было надеяться, что страна продаст все самое передовое вооружение. Свою систему противовоздушной обороны Китай должен создать сам.