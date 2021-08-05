The Paper (Китай): насколько эффективен зенитный ракетный комплекс С-500? Стоит ли Китаю задуматься о покупке?

За разработкой российского С-500 внимательно следил весь мир. Что он из себя представляет? И почему к этому ЗРК приковано так много внимания? The Paper подробно рассказывает об отличительных особенностях С-500, советуя Китаю присмотреться к новинке. Несомненно, у него есть собственные разработки, но они и рядом не стоят с российским ЗРК.

Россия наконец показала зенитный ракетный комплекс С-500, который широко обсуждался на протяжении последних нескольких лет.

Недавно на полигоне Капустин яр в Астраханской области были проведены испытания зенитной ракетной системы С-500, которая выполнила боевые стрельбы по скоростной баллистической цели. Впоследствии Министерство обороны России опубликовало видео, на котором впервые показана установка С-500 и запуск ее ракеты.

Насколько эффективен "Прометей"?

Многие, кто следит за мировыми новостями, наверняка уже слышали о зенитной ракетной системе С-500, которая также носит название "Прометей". В последние годы СМИ довольно часто публиковали информацию об этой системе. Можно сказать, что за разработкой "Прометея" следил весь мир.

На днях Министерство обороны России показало испытания зенитного ракетного комплекса С-500. Судя по видео, комплекс был создан на базе грузовика БАЗ-69096. Система оснащена двумя пусковыми установками. Вероятно, по соображениям секретности на видео отсутствуют кадры крупного плана, из-за того, что комплекс был снят с большого расстояния, его внешний вид детально не удается рассмотреть.

На первый взгляд зенитная ракетная система С-500 кажется знакомой. По внешнему виду комплекс очень похож на новейшую зенитно-ракетную систему "Абакан", продемонстрированную российской компанией "Алмаз-Антей" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Комплекс также разработан на базе грузовика БАЗ-69096 и оснащен двумя вертикальными пусковыми установками 51П6Е2. Главным отличием является то, что "Абакан" обладает встроенной раскладывающейся радиолокационной станцией. Комплекс оснащен ракетами серии 9М82, дальность полета которых составляет 100-400 километров, максимальная высота перехвата - 30 километров, а максимальная скорость - 7,8 Маха. Система предназначена для перехвата баллистических ракет и поражения аэродинамических целей.

В отличие от "Абакана", во время испытаний "Прометея", скорее всего, использовалась ракета серии 77Н6, способная поражать скоростные баллистические цели. Хотя на видео, опубликованном российским Министерством обороны, запуск и полет ракеты показаны довольно нечетко, форму ракеты все же удается рассмотреть - она имеет ту же коническую ступень ускорения, что и у ракет серии 9М82, но превосходит по размеру. Поэтому ракеты серий 77Н6 и 9М82 могут быть связаны в техническом плане (обе серии ракет разработаны российским проектно-конструкторским бюро "Новатор").

Существует два типа ракет серии 77Н6, а именно 77Н6-Н и 77Н6-Н1. Основное отличие заключается в том, что 77Н6-Н1 обладает большей максимальной высотой полета и используется для уничтожения спутников на низких орбитах. Оба типа ракет способны перехватывать баллистические ракеты средней дальности и межконтинентальные баллистические ракеты на конечном и промежуточном участке траектории. Максимальная скорость полета ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1 составляет 3600 метров в секунду, благодаря чему они могут перехватывать баллистические ракеты, летающие на высоте 200-350 километров и со скоростью 7000 метров в секунду, а также гиперзвуковые цели. Локализация ракет та же, что и у противоракет 53Т6 системы противоракетной обороны А-135 "Амур", с разницей лишь в том, что ракеты 77Н6 оснащены кинетической боеголовкой, а ракеты 53Т6 - ядерной боеголовкой.

Зенитный ракетный комплекс С-500 может быть оснащен не только ракетами серии 77Н6, но и ракетами-перехватчиками 40Н6М. Это усовершенствованная версия ракет 40Н6, применяемых в зенитных ракетных системах С-400. Максимальная дальность полета нового поколения ракет была увеличена с 380 до 600 километров, а максимальная скорость полета превышает 9 Махов. Сообщается, что в целях повышения эффективности перехвата гиперзвуковых целей в ракету-перехватчик 40Н6М была встроена фотоэлектрическая активная радиолокационная головка самонаведения.

Будет ли С-500 использоваться в Китае?

После завершения испытаний зенитные ракетные системы С-500 поступят на вооружение армии, которая обеспечивает оборону Москвы. В мае этого года президент России Владимир Путин на совещании с руководством Министерства обороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса объявил о том, что испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 "Прометей" близки к завершению.

Согласно данным, опубликованным Министерством обороны России, первый образец С-500 будет поставлен в 2021 году, принятие на вооружение планируется в 2022 году, начало серийных поставок ожидается в 2025 году. Предполагается, что первая партия будет состоять из десяти образцов С-500, четыре из которых будут развернуты вокруг столицы -Москвы, следующие пять - поступят на восточную, западную, южную, северную и центральную зону боевого командования, и еще один образец будет находиться в резерве и использоваться для усиления защиты ключевых стратегических зон.

Период от начала переговоров о разработке зенитной ракетной системы С-500 в конце 1990-х годах до определения Министерством обороны организации-разработчика в 2006 году, был полон взлетов и падений. В частности, происходили такие трудности, как корректировка плана и приостановка проекта. Теперь, наконец, испытания успешно подходят к концу. Так что же из себя представляет "Прометей"? Почему этот зенитный ракетный комплекс привлекает так много внимания?

С-500 - это система противовоздушной обороны, разработанная для защиты воздушного пространства от различных угроз. Развитие аэрокосмических технологий приводит к размытию абсолютной границы между воздушным и космическим пространством, в связи с чем интеграция двух пространств становится тенденцией развития воздушно-космической обороны. Создание такой интегрированной системы защиты - это чрезвычайно сложный и изменчивый процесс. Чтобы противостоять нападению, необходимо интегрировать несколько типов противоракетных и зенитных ракет в одну платформу или сеть, создав комплексную систему противовоздушной, противоракетной и противокосмической обороны. Более того, на фоне непрерывного распространения стелс-технологий при создании системы обороны также стоит принимать во внимание малозаметные цели.

Для адаптации к различным задачам защиты зенитный ракетный комплекс С-500 состоит из двух подсистем, обеспечивающих противовоздушную и противоракетную оборону. Комплекс С-500 может быть совместим с ракетами, запускаемыми системой С-400, включая ракеты серий 40Н6, 48Н6 и 9М96, дальность действия которых составляет 40-250 километров. Данные типы ракет главным образом применяются для поражения целей в пределах атмосферы, таких как баллистические ракеты малой дальности, крылатые ракеты и самолеты. Ракеты 77Н6-Н и 77Н6-Н1 предназначены для осуществления противоракетных и противоспутниковых операций. Интеграция средств противоспутниковой и противоракетной защиты является тенденцией в развитии систем противоракетной обороны. К примеру, ракета-перехватчик GBI в национальной системе противоракетной обороны США способна не только перехватывать ракеты на промежуточном участке траектории, но и поражать низкоорбитальные спутники, находящиеся на высоте 1500 километров.

Ввиду многообразия задач зенитный ракетный комплекс С-500 также обладает усложненной командно-радиолокационной системой, которая состоит из двух систем оперативного управления, отвечающих за выполнение задач противовоздушной и противоракетной обороны. Комплекс оснащен радарами 96Л6, 91Н6АМ и 76Т6, а также новейшей радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой, благодаря чему система способна обнаруживать баллистические ракеты на расстоянии 2000 километров. Применение сетей, цепочек данных и других технологий обеспечивает высокую защиту радаров от повреждений.

Отличительной особенностью зенитной ракетной системы С-500 является интегрированная модульная структура, что обеспечивает высокую обороноспособность в воздушно-космическом пространстве. В процессе разработки в комплекс были внедрены некоторые технологии систем противовоздушной обороны предыдущих поколений, таких как С-400 и С-300В, а также новейшие технологии в области твердотопливных ракетных двигателей и микроэлектроники, разработанные Россией за последние годы. Такой подход в определенной степени снижает сложность разработки и стоимость зенитного ракетного комплекса.

Не секрет, что советские / российские зенитные ракетные системы оказывают важное влияние на создание систем противовоздушной обороны и разработку ракет Китаем. Советские / российские зенитные ракетные системы играют значимую роль во всей противовоздушной обороне Китая - от зенитных ракетных комплексов С-75 ("ЗРК-2"), приобретенных незадолго после основания Китайской Народной Республики, до зенитных ракетных систем серии С-300, поставленных в Китай после окончания холодной войны, и систем серии С-400, закупленных уже в новом столетии. Нельзя отрицать тот факт, что зенитные ракетные комплексы С-400 заняли важное место в системе противовоздушной обороны Китая. Хотя в последние годы в стране наблюдается стремительное развитие технологий противовоздушной и противоракетной обороны, но они все еще уступают российским технологиям. Однако, даже с учетом развития в Китае собственных зенитных ракетных систем российские С-400 не потеряют своей эффективности. В конце концов, после окончания холодной войны Соединенные Штаты также внедрили большое количество вооружения из России и союзных республик СССР.

В последние годы в Китае был разработан ряд новых зенитных ракетных систем, таких как HQ-9B, HQ-22 и HQ-19, которые отражают последние достижения Китая в области технологий противовоздушной и противоракетной обороны. Однако все они даже рядом не стоят с зенитным ракетным комплексом С-500, интегрирующим средства воздушной и космической обороны. Поэтому, если в будущем Россия выпустит экспортную версию С-500, необходимо будет хорошо подумать о ее приобретении.

Стоит отметить, что в декабре 2020 года генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил СМИ о том, что некоторые страны выразили желание приобрести новейшую российскую зенитно-ракетную систему С-500 "Прометей", в частности те государства, которым уже были поставлены комплексы С-400 "Триумф". В настоящее время на вооружении Китая, Индии, Турции и других стран находятся на вооружении российские зенитные ракетные комплексы С-400. На вопрос о том, какие страны интересуются покупкой новейшей системы, Сергей Чемезов пока не дал ответа.

Линь Сэнь (林森)