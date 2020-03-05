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Военное обозрение

В Турции представили некоторые подробности нанесения ударов по Су-24 и L-39 ВВС Сирии

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Источник изображения: topwar.ru

В турецких СМИ публикуют некоторые подробности того, как действовали ВВС Турции, сбивая самолёты сирийских военно-воздушных сил. Напомним, что за последние несколько дней Турция сбила три самолёта ВВС САР: два бомбардировщика Су-24 и учебно-боевой L-39.

Отмечается, что все эти самолёты были сбиты истребителями F-16, которые не входили в воздушное пространство Сирийской Арабской Республики. Для нанесения ударов использовались ракеты класса «воздух-воздух».

Из материала на телеканале Haber:

И хотя воздушное пространство над Идлибом Дамаском было закрыто, это не помешало экипажам F-16 нанести точные удары и уничтожить три самолёта режима. Турецкие лётчики по-настоящему запугали лётчиков ВВС режима – они сбивают самолёты, не пересекая границ.

В репортаже со ссылкой на командование ВВС Турции говорится о том, что и Су-24, и L-39 были засечены радарами ещё в том момент, когда они поднимались в воздух с аэродромов базирования.

Из репортажа:

Обработанные данные РЛС были переданы экипажам F-16. Самолёты турецких ВВС максимально приблизились к воздушным границам (Сирии), сосредоточились на целях и нанесли удары ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности.

Приводится заявление профессора университета Улудаг Ферхата Пиринчи:

Турецкая боевая авиация сделала всё, чтобы снизить число вылетов авиации режима над Идлибом. Поскольку самолёты были поражены один за одним, у Асада началась паника.

Видимо, турецкий профессор «лично наблюдал» за эмоциями Башара Асада, если позволяет себе такого рода заявления. В таком случае стоит задаться вопросом, а не было ли паники у Реджепа Эрдогана, когда в Турцию только за последние несколько дней доставили почти четыре десятка гробов с погибшими турецкими военнослужащими?

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Страны
Сирия
Турция
Продукция
F-16
L-39
Су-24
Персоны
Башар Асад
Эрдоган Реджеп
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