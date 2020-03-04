Атака в небе: Турция сбила еще один сирийский самолет

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Турция сбила сирийский самолет в небе над Идлибом в рамках операции "Весенний щит», сообщили в турецком министерстве обоороны. СМИ Сирии подтверждают, что борт обстреляли, но не указывают, был ли он сбит. Турецкие военные уже сбивали сирийские самолеты двумя днями ранее. После этого власти САР закрыли свое воздушное пространство.

Турецкие войска сбили самолет сирийских вооруженных сил, сообщило министерство обороны Турции. Как пояснили в Twitter военного ведомства, самолет типа L-39 был атакован в рамках операции "Весенний щит".

Сирийские СМИ, в том числе телеканал "Сурия", подтверждают, что самолет ВВС Арабской Республики был обстрелян в провинции Идлиб, но не уточняют, был ли он сбит. "Один из наших самолетов, который участвовал в военной операции против террористических формирований в Идлибе, был обстрелян турецкими силами", - указано в сообщении телеканала.

L-39 - это учебно-боевой самолет чехословацкого производства. В Сирии правительственная армия использует его для уничтожения живой силы противника.

При этом 1 марта сирийское минобороны сообщило, что турецкие F-16 сбили два самолета сирийских ВВС над Идлибской зоной деэскалации.

В ведомстве уточнили, что летчикам удалось катапультироваться. Согласно коммюнике турецкого оборонного ведомства, сбиты были два самолета Су-24, которые, как утверждалось, атаковали турецкие воздушные судна.

При этом ранее поддерживаемые Турцией боевики Сирийской свободной армии (ССА) сообщили, что сбили сирийский Су-24. Видео с радующимися бойцами ССА 1 марта опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

На кадрах видно, что боевики, окружив обломки, вскидывают руки и улыбаются. При этом на крыле подбитого самолета, похожего на беспилотник Anka-S, есть опознавательный знак Военно-воздушных сил Турции.

Сирийское агентство SANA, в свою очередь, сообщало, что это подразделения сирийской армии сбили беспилотник турецкого производства, который использовали протурецкие боевики. Журналисты опровергли информацию, что в районе города Саракиб в провинции Идлиб был сбит бомбардировщик Су-24, принадлежащий правительственным войскам.

Информация, что протурецкие боевики поразили Су-24, назвали фейком и в Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что самолет, входящий в состав группировки российских ВКС, не был сбит над Идлибом. Военные заверили, что все самолеты Военно-космических сил РФ «выполняют задачи в обычном режиме».

В тот же день сирийские власти объявили о закрытии неба над Идлибом. Дамаск предупредил, что будет воспринимать как враждебные и сбивать любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство.

После этого руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что командование группировки войск РФ не может гарантировать авиации Турции безопасность полетов над Арабской Республикой.

Источник РИА «Новости» в минобороны Сирии сообщил, что 1 марта турецкие самолеты F-16 дважды вторгались в воздушное пространство САР.

Идлиб - последний сирийский регион, большая часть которого находится под контролем боевиков. Обстановка там обострилась в январе, когда Россия и Турция предприняли очередную попытку ввести режим тишины. После этого нападения со стороны террористов только усилились. Войскам президента Сирии Башара Асада пришлось начать там наступление.

О первых потерях в ходе нынешней эскалации минобороны Турции сообщило 3 февраля: тогда отмечалось, что в результате обстрела погибли восемь человек.

К концу месяца обострение, которое произошло вечером 27 февраля, привело к 33 жертвам среди турецких военных. Они погибли от удара со стороны сирийской армии.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание. Тогда Анкара приняла решение наносить ответные воздушные и наземные удары по позициям правительственной армии САР. В результате турецкие военные поразили более 200 целей противника, сообщили в минобороны страны.

Секретарь возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик заявил, что после атаки со стороны военных САР Турция будет считать сирийские войска вражескими целями.

Лидия Мисник