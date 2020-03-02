Война в воздухе: два Су-24 сбиты в Идлибе

Турция прокомментировала уничтожение двух Су-24 ВВС Сирии

Два сирийских Су-24, которые «атаковали турецкие самолеты», были сбиты в небе над Идлибом, сообщает минобороны Турции. Ранее СМИ Сирии обвинили «турецкий режим» в уничтожении двух самолетов Сирийской арабской армии. Пилотам удалось катапультироваться.

Два истребителя Су-24 Военно-воздушных сил Сирии были сбиты в небе над Идлибом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике министерства национальной обороны Турции.

«Были уничтожены две системы противовоздушной обороны, одна из которых сбила наш беспилотник.

Были сбиты два Су-24 режима [президента Сирии Башара Асада], атаковавшие наши самолеты», - заявили в турецком военном ведомстве.

Ранее сирийское государственное информагентство SANA сообщило о потере двух самолетов ВВС Сирии «от рук сил турецкого режима». Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться и на парашютах добраться до земли. Дальнейшая судьба летчиков не сообщается.

SANA также передало сообщение о сбитом БПЛА турецкого производства, принадлежавшем вооруженной сирийской оппозицией. Перестрелка произошла возле города Саракиб, за который сейчас идут ожесточенные бои.

27 февраля телеканал «Россия 24» сообщил, что турецкие военные в Идлибе атакуют российские и сирийские военные самолеты. «Самолеты ВВС Сирии и ВКС России раз за разом останавливают боевиков. При этом в небе над Идлибом сейчас также опасно - боевики и турецкие специалисты активно применяют переносные зенитные ракетные комплексы», - говорится в репортаже.

Сообщается, что сирийская армия несет существенные потери от действий турецкой армии.

Ранее в СМИ появилась информация, что протурецкие боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК). 15 февраля российский военно-дипломатический источник заявил, что Турция передала боевикам американские ПЗРК.

В сирийской провинции Идлиб продолжаются вооруженные столкновения оппозиции и экстремистских группировок. Дамаск утверждает, что часть из них поддерживает Турция. В последние дни ситуация обострилась.

Сирийские воздушные силы несут потери в боях за Идлиб - 11 февраля боевики сбили вертолет правительственной армии. Военный аналитик Бабак Тагвей в своем Twitter написал, что атаку на вертолет Ми-17 сирийской армии провел турецкий истребитель F-16, использовавший управляемую ракету класса «воздух - воздух» AIM-120 AMRAAM. Экипаж погиб.

Спустя три дня телеканал Al Jazeera сообщил, что еще один военный вертолет армии Сирии был сбит в провинции Алеппо - в Идлибской зоне деэскалации. В летательный аппарат попала ракета «земля-воздух».

Очередное обострение в отношениях Турции и Сирии произошло 3 февраля, когда правительственные силы арабской республики напали на турецкие позиции в Идлибе. В результате погибли восемь человек из Турции: три гражданских и пять военных, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ответственность сирийской армии за это нападение признало государственное агентство Сирии SANA. При этом журналисты пояснили, что военные САР на самом деле вели огонь по отступающим частям террористов. Это подтвердила и российская сторона, которая обратила внимание, что Анкара заранее не предупредила о своих позициях, поэтому и была атакована.

Но министр обороны Турции Хулуси Акар заверил, что турецкие военные дважды предупреждали своих российских коллег о перемещении сил в Идлибе еще за день до этого. Он также сообщил, что в ответ на действия Дамаска турецкая армия поразила 54 цели в Идлибе и нейтрализовала 76 сирийских солдат.

Эти происшествия обсуждали в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщало агентство Reuters, президент Турции отметил, что такие события наносят ущерб совместным мирным усилиям в регионе. Он также предупредил, что в случае продолжения таких атак Анкаре придется использовать свое право на самооборону.

Впоследствии в Минобороны России подчеркнули, что сирийское воздушное пространство находится под контролем ВКС РФ.

На следующий день после переговоров с Путиным Эрдоган потребовал от правительства Сирии незамедлительно вывести свои войска за пределы турецких позиций.

«Нападение на наших военных начинает новую эпоху в Сирии. Мы не можем допустить, чтобы подобное продолжалось. Если режим в течение февраля не отведет своих военных за пределы наших наблюдательных пунктов, то Турция будет вынуждена сделать это сама», - подчеркнул турецкий президент.

Кремль в ответ потребовал от турок выполнять Сочинские договоренности, которые Путин и Эрдоган подписывали еще год назад.

Иван Апулеев