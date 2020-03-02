Анкара рассчитывает на успех в спорах с Россией по сирийской проблеме и идет ва-банк

В небе над провинцией Идлиб были сбиты два фронтовых бомбардировщика Су-24 сирийских ВВС. Об этом информируют интернет-ресурсы сирийской оппозиции, турецкое агентство Anadolu и сирийское правительственное информационное агентство - SANA. Из поступившей весьма неточной информации сложно понять какими конкретно средствами были поражены эти самолеты. Кроме бомбардировщиков, сирийцы потеряли еще три комплекса ПВО. Курьезность ситуации состоит в том, что днем ранее (в минувшую субботу) Дамаск декларативно объявил воздушное пространство над провинцией Идлиб – бесполетной зоной, но сил на реализацию задуманного – ему явно не хватает. Не менее увлекательно звучит заявление турецкой стороны о том, что сирийские Су-24 были сбиты при попытке атаковать турецкие военные самолеты. При этом, нет сведений о вторжении авиации ВВС Турции в сирийское воздушное пространство.

Кстати, Дамаск, устанавливая бесполетную зону над мухафазой Идлиб, не преминул сообщить, что любой летательный аппарат не принадлежащий ВВС Сирии и ВКС РФ, обнаруженный в пределах этой зоны, будет сбит. В подтверждение тому уже опубликована информация об уничтоженном турецком беспилотнике, залетевшем в эту зону. Пока другой информации нет.

На фоне вышеизложенного уже не так смешно выглядит сообщение, распространяемое арабскими СМИ, о начале турецкими Вооруженными силами и формированиями оппозиции операции «Весенний щит». Ее цель – отбросить войска САА на рубежи, очерченные сочинскими договоренностями. По сообщениям ливанской прессы контрнаступление оппозиции и частей турецкой армии, предпринятое в рамках вышеуказанной операции, уже дало некоторые результаты. Местами под натиском противника подразделения САА вынуждены были отступить, оставив некоторые населенные пункты. Впрочем, эта информация требует тщательной проверки, поскольку исходит только от турецких источников. Сейчас, доподлинно известно, что российская авиация совершила множество боевых вылетов. Благодаря ударам с воздуха по силам оппозиции самолетов ВКС РФ войскам Дамаска удалось отразить атаки формирований противника на большинстве направлений.

Контрнаступление оппозиции и турецких сил продолжается уже более 72 часов, все это время российская авиация наносит удары по противнику в районах: Джабаль Аль-Завийя и Джизр Аль-Шугхур. В основном, под огонь попали формирования протурецкого «Фронта национального освобождения». И снова, из турецких источников поступает информация, что несмотря на мощную поддержку с воздуха сирийские правительственные войска с боями оставили несколько населенных пунктов близ города Серакиб и у подножья горного кряжа Шашабо. Турецкие военные предвидят продолжение налетов российской авиации на позиции своих союзников.

С началом контрнаступления турецкое командование нарастило численность своих войск в Сирии. Так, в субботу была замечена большая колонна турецкой бронетехники и инженерных машин на границе с Сирией. После пересечения КПП, по информации источника, она направилась в сторону региона Джабаль Аль-Завийя (южная часть провинции Идлиб).

Кроме того, одновременно с началом операции «Весенний щит» (на северо-западе страны), активизировалась вооруженная оппозиция на юге Сирии в провинции Дераа, в городе Синамайян и его окрестности. Правительственным войскам удалось локализовать очаги сопротивления. К моменту написания материала продолжались действия по ликвидации блокированных отрядов мятежников.

Похоже, Анкара стремится достичь максимального эффекта от действия своих и союзных сил в короткие сроки, это даст ей дополнительные преференции в намеченных на 5 марта переговорах. Помимо силовых действий турецкие власти открыли свои северные границы, чем облегчили проникновение беженцев на территорию Евросоюза. Вероятно, турецкий лидер рассчитывает и на то, что Париж и Берлин окажут давление на Москву в ходе предстоящих переговоров, и помогут Анкаре достичь желаемых результатов.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО