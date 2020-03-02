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Интерфакс-АВН

Российский корвет уничтожил подлодку условного противника на учениях в Балтийском море

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Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске
Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Корвет Балтийского флота (БФ) "Бойкий" совместно с вертолётом Ка-27ПЛ провел противолодочные учения с артиллерийскими стрельбами в Балтийском море, сообщили в пресс-службе БФ.

"Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

"Кроме того, экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб и глубинных бомбометаний с практическим применением оружия", - сообщает флот.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Ка-27ПЛ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
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