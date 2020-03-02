Российский корвет уничтожил подлодку условного противника на учениях в Балтийском море

Корвет "Бойкий" и корабельный многоцелевой вертолет Ка-27 в Балтийске.

Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Корвет Балтийского флота (БФ) "Бойкий" совместно с вертолётом Ка-27ПЛ провел противолодочные учения с артиллерийскими стрельбами в Балтийском море, сообщили в пресс-службе БФ.

"Во взаимодействии с противолодочным вертолетом Ка-27ПЛ экипаж корвета отработал совместные противолодочные действия - учения по поиску, обнаружению и уничтожению подводной лодки с применением противолодочного вооружения", - говорится в сообщении.

"Кроме того, экипаж выполнил комплекс артиллерийских стрельб и глубинных бомбометаний с практическим применением оружия", - сообщает флот.