Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру

Минобороны РФ проведет масштабные учения в Средиземном море

С 1 сентября в Средиземном море начнутся масштабные учения российских кораблей, которые продлятся неделю. В учениях принимают участие судна Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Для проведения учений Минобороны развернуло у берегов Сирии самую масштабную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

В Министерстве обороны России сообщили, что 1 сентября начнутся масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, передает РИА "Новости".

"В соответствии с планом подготовки ВС Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", - сообщили в министерстве.

В учениях примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Всего за два дня до объявления о готовящихся учениях стало известно, что Минобороны России разворачивает у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

В состав группировки входит 10 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", а также две подводные лодки. Все эти суда относятся к тем же флотилиям, чьи корабли примут участие в учениях.

Среди кораблей, входящих в группировку - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Адмирал Эссен" и другие. Для обеспечения снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов".

Усиление группировки происходило в течение последнего месяца. 25 августа стало известно, что плановый переход из Севастополя в Средиземное море производят фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". В тот же день корабли вошли в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Во время перехода эти два фрегата успели выполнить комплекс корабельных учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Экипажи кораблей, среди прочего, совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу кораблей, а также потренировали поиск и слежение за подводной лодкой.

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море еще раньше. О том, что отряд кораблей, состоящий в том числе из ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск", миновал Гибралтарский пролив, стало известно еще 11 августа.

Как и в случае с кораблями Черноморского флота, экипажи этих кораблей продолжали плановую боевую подготовку, когда переходили в Средиземное море. В Атлантике на борту "Маршала Устинова" прошли тренировки расчетов противовоздушной обороны (ПВО), а также была проверена готовность к применению оружия и технических средств. Что касается "Североморска", там при помощи вертолета Ка-27 отрабатывали противолодочные задачи.

До перехода отрядом кораблей Северного флота через Гибралтарский пролив, 8 августа, сообщалось, что эти судна вышли в поход в восточные районы Арктики, чтобы обеспечить безопасность морского судоходства.

Днем ранее, 7 августа, стало известно, что "Маршал Устинов" и "Североморск" через Северное море прошли в пролив Ла-Манш и направились в Атлантический океан. Там они отработали оказание помощи терпящим бедствие на море, а также обеспечение обороны отряда кораблей. К моменту прохода через Ла-Манш за плечами кораблей было уже более четырех тыс. морских миль после начала маневров.

К тому же корабли приняли участие в учениях в Балтийском море вместе с кораблями Балтийского и Черноморского флотов. Среди таких были АПЛ "Орел", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", ДЭПЛ "Владикавказ" и "Дмитров". Они отработали элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря. К тому же в план учений межфлотской группировки вошел эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.

Георгий Березовский