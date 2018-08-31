Войти
31.08.2018
Газета.ru

Учения в Сирии: зачем РФ собрала такую эскадру

210
0
0
Ракетный крейсер "Маршал Устинов"
Источник: © Игорь Зарембо/ТАСС

Минобороны РФ проведет масштабные учения в Средиземном море

С 1 сентября в Средиземном море начнутся масштабные учения российских кораблей, которые продлятся неделю. В учениях принимают участие судна Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Для проведения учений Минобороны развернуло у берегов Сирии самую масштабную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

В Министерстве обороны России сообщили, что 1 сентября начнутся масштабные учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России, передает РИА "Новости".

"В соответствии с планом подготовки ВС Российской Федерации под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королева в период с 1 по 8 сентября 2018 года в Средиземном море будет проведено масштабное учение группировки сил (войск) Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России", - сообщили в министерстве.

В учениях примут участие корабли Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, самолеты дальней, военно-транспортной и морской авиации.

Всего за два дня до объявления о готовящихся учениях стало известно, что Минобороны России разворачивает у берегов Сирии самую мощную группировку кораблей за все время сирийского конфликта.

В состав группировки входит 10 кораблей, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", а также две подводные лодки. Все эти суда относятся к тем же флотилиям, чьи корабли примут участие в учениях.

Среди кораблей, входящих в группировку - ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал Григорович", сторожевой корабль "Адмирал Эссен" и другие. Для обеспечения снабжения в Средиземное море направлен большой морской танкер Черноморского флота "Иван Бубнов".

Усиление группировки происходило в течение последнего месяца. 25 августа стало известно, что плановый переход из Севастополя в Средиземное море производят фрегаты Черноморского флота "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен". В тот же день корабли вошли в состав сил постоянного соединения Военно-Морского Флота в дальней морской зоне.

Во время перехода эти два фрегата успели выполнить комплекс корабельных учений в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.

Экипажи кораблей, среди прочего, совместно с экипажами вертолетов Ка-27ПЛ отработали задачи по взлетам и посадкам на палубу кораблей, а также потренировали поиск и слежение за подводной лодкой.

Корабли Северного флота вошли в Средиземное море еще раньше. О том, что отряд кораблей, состоящий в том числе из ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля "Североморск", миновал Гибралтарский пролив, стало известно еще 11 августа.

Как и в случае с кораблями Черноморского флота, экипажи этих кораблей продолжали плановую боевую подготовку, когда переходили в Средиземное море. В Атлантике на борту "Маршала Устинова" прошли тренировки расчетов противовоздушной обороны (ПВО), а также была проверена готовность к применению оружия и технических средств. Что касается "Североморска", там при помощи вертолета Ка-27 отрабатывали противолодочные задачи.

До перехода отрядом кораблей Северного флота через Гибралтарский пролив, 8 августа, сообщалось, что эти судна вышли в поход в восточные районы Арктики, чтобы обеспечить безопасность морского судоходства.

Днем ранее, 7 августа, стало известно, что "Маршал Устинов" и "Североморск" через Северное море прошли в пролив Ла-Манш и направились в Атлантический океан. Там они отработали оказание помощи терпящим бедствие на море, а также обеспечение обороны отряда кораблей. К моменту прохода через Ла-Манш за плечами кораблей было уже более четырех тыс. морских миль после начала маневров.

К тому же корабли приняли участие в учениях в Балтийском море вместе с кораблями Балтийского и Черноморского флотов. Среди таких были АПЛ "Орел", фрегат "Адмирал Макаров", большие десантные корабли "Иван Грен", "Королев", "Минск", корветы "Бойкий", "Сообразительный", ДЭПЛ "Владикавказ" и "Дмитров". Они отработали элементы противодиверсионной, противоминной, противовоздушной, противолодочной и противокорабельной обороны в назначенных районах и полигонах Балтийского моря. К тому же в план учений межфлотской группировки вошел эпизод высадки морского десанта на побережье полигона Балтийского флота.


Георгий Березовский

30.08.2018
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Бойкий
К-266 Орёл
Ка-27
Ка-27ПЛ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
1135 Буревестник
1164 Атлант
11711
20380 Корвет-1
Арктика
БФ
Военные учения
Калибр КР
КФ
пр. 1155
СФ
ЧФ
Похожие новости
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
31.07.2017
Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад
22.02.2017
Этот союзник не подведет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.08 04:55
  • 18
Летающая броня: почему новый вертолет для ВДВ назвали боевой машиной
  • 31.08 04:29
  • 2
Холостой выстрел: в США назвали бесполезными танки "Армата"
  • 31.08 01:02
  • 2
В России ответили на критику "Арматы"
  • 31.08 00:06
  • 16
Ростех ведет исследования по гранатам с управляемым воздушным подрывом
  • 30.08 23:33
  • 20
Феникс (Китай): Россия намерена купить у Китая три образца военной техники
  • 30.08 23:27
  • 11
"Нельзя оставить компанию на полное содержание государства"
  • 30.08 22:00
  • 1
НАСА планирует отказаться от "Союзов"
  • 30.08 21:29
  • 1
ATR видит большой спрос на турбопропы в АТР
  • 30.08 21:20
  • 1
Самолеты Ил-96-400М и Ил-114-300 получат модульную авионику
  • 30.08 21:01
  • 29
Российским БЛА "Орион" заинтересовались ближневосточные страны
  • 30.08 20:27
  • 2
ZALA AERO разработала роботизированную многофункциональную платформу
  • 30.08 20:21
  • 36
"Алмаз-Антей" рассказал о замене С-500
  • 30.08 18:52
  • 7
СМИ Израиля: Иран строит в Сирии военные заводы под "зонтом" российских ПВО
  • 30.08 18:45
  • 18
Кто и куда недавно ездил отдыхать
  • 30.08 18:13
  • 6
Киев собирается купить американские системы ПВО. Откуда деньги?