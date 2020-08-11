Три российских корвета отработали на Балтике уничтожение подлодки "противника"

Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Корветы "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий" во взаимодействии с противолодочными вертолётами Ка-27ПЛ провели совместные противолодочные учения, сообщил в понедельник Балтийский флот (БФ).

"Экипажи корветов отработали задачи по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

В ходе поиска, слежения и уничтожения подводной лодки "противника" применялись радиолокационные и гидроакустические средства, противолодочное вооружение кораблей.

Кроме того, проведены ракетно-артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, информирует штаб БФ.