Корабли Балтийского флота в ходе учений уничтожили подлодку условного противника

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Корветы Балтийского флота (БФ) "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий" провели совместное учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба БФ в четверг.

"В течение нескольких дней корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, экипажи кораблей в рамках учений выполнили ракетно-артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, провели тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля, а также отработали задачи по маневрированию и постановке радиоэлектронных помех.

"В завершении зачетного тактического учения Балтийского флота разнородная группировка сил флота осуществит высадку морского десанта на необорудованное побережье", - сообщает БФ.