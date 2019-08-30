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30.08.2019
Интерфакс-АВН

Корабли Балтийского флота в ходе учений уничтожили подлодку условного противника

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Корвет Стерегущий. Архивное фото
Корвет Стерегущий. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба судостроительного завода "Северная верфь"

Москва. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Корветы Балтийского флота (БФ) "Стерегущий", "Бойкий" и "Стойкий" провели совместное учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, сообщает пресс-служба БФ в четверг.

"В течение нескольких дней корветы во взаимодействии с противолодочными вертолетами Ка-27ПЛ морской авиации флота осуществили ряд совместных тренировок по поиску, слежению и уничтожению подводной лодки условного противника с применением радиолокационных и гидроакустических средств и противолодочного вооружения кораблей", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, экипажи кораблей в рамках учений выполнили ракетно-артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, провели тренировки по радиационной, химической и биологической защите и борьбе за живучесть корабля, а также отработали задачи по маневрированию и постановке радиоэлектронных помех.

"В завершении зачетного тактического учения Балтийского флота разнородная группировка сил флота осуществит высадку морского десанта на необорудованное побережье", - сообщает БФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бойкий
Ка-27ПЛ
Проекты
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
ЯО
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