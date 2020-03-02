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Корабль SpaceX лопнул

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@NASASpaceflight / Twitter

Прототип космического корабля Starship SN1 компании SpaceX на полигоне в Бока-Чика (Техас) во время наддува жидким азотом лопнул. Соответствующее видео опубликовал в Twitter управляющий редактор NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

Взрыв, осколки от которого поднялись на высоту до 20 метров, произошел в нижней части прототипа.

В ноябре прошлого года испытания прототипа корабля Starship Mk1 от SpaceX в Бока-Чика также закончились неудачей. Нештатная ситуация возникла при заполнении резервуаров для метана и кислорода криогенной жидкостью.

Starship является второй ступенью создаваемой SpaceX многоразовой космической транспортной системы BFR. Вторая ступень получит 6 двигателей Raptor, первая — 31. Raptor, работающий на метане и кислороде, отличает наибольшая тяговооруженность (отношение развиваемой силовым агрегатом тяги к его весу) среди всех когда-либо созданных ракетных двигателей. В многоразовом варианте система BFR рассчитана на выведение на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки и возвращение на Землю до 50 тонн, а также комфортную транспортировку до 100 человек (по 2-3 в каюте) к Луне и Марсу. Система должна полететь в 2022 году.

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Компании
SpaceX
Проекты
Луна
Марс
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