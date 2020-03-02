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Интерфакс-АВН

Судно для сборки ракет космодрома "Морской старт" прибудет в Приморье 16 марта

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Плавучий космодром "Морской старт"
Плавучий космодром "Морской старт".
Источник изображения: Фото: Олег Булдаков / ТАСС

Москва. 29 февраля. ИНТЕРФАКС - Сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander покинуло США и направилось в Россию, сообщает специализированный сайт по отслеживанию движения судов vesselfinder.com.

По данным портала, судно покинуло порт Long Beach и направилось в порт Славянка. Прибытие ожидается в 17:00 16 марта.

Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

Ранее 21 февраля генеральный директор Славянского судоремонтного завода (СРЗ) Андрей Якимчук сообщил "Интерфаксу" о начале перебазирования пусковой платформы Sea Launch из США на российский Дальний Восток, где будет временно находиться комплекс. Ее прибытие ожидается в первой половине марта.

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт"".

Как сообщалось, S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ, были получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.

Как сообщал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, для запуска с космодрома планируется создать ракету-носителя "Союз-7".

Якимчук ранее сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что комплекс, по его оценке, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
S7 Airlines
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Морской старт
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