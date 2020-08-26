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Интерфакс-АВН

Ракету "Союз-5" не понадобится модернизировать для запуска с Sea Launch

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Судно со стартовой платформой Odyssey плавучего космодрома «Морской старт»
Судно со стартовой платформой Odyssey плавучего космодрома «Морской старт».
Источник изображения: Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС

Кубинка (Московская область) 25 августа. ИНТЕРФАКС - Для запуска ракеты-носителя "Союз-5" с космодрома Sea Launch ("Морской старт") ее дополнительная модернизация не понадобится, сообщил "Интерфаксу" гендиректор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Ракету модернизировать не понадобится", - сказал Баранов в кулуарах форума "Армия-2020".

По его словам, в данный момент идёт изготовление испытательных образцов ракеты. Первый лётный образец будет готов "в конце 2022 начале 2023 годов".

Накануне вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что в ближайшее время ожидается дополнение к эскизно-техническому проекту по ракете "Союз-5". "Есть технические вопросы, связанные с перспективной ракетой-носителем "Союз-5": без доработок или с доработками она встанет на этот стартовый стол", - пояснил вице-премьер.

Он сообщил, что на восстановление рабочего состояния плавучей ракетной пусковой платформы Sea Launch ("Морской старт") понадобится около 35 млрд рублей. "Коммерческий успех будет, если он будет осуществлять не менее пяти пусков в год", - сказал Борисов.

Он заявил, что для осуществления этих планов примерно половину пусков необходимо выполнять в интересах государства, а вторую - для коммерческих заказчиков. "Два-три пуска - это уже неубыточно, а чтобы было коммерчески успешным, желательно делать до пяти. По крайней мере, такие расчеты мне преподнесла рабочая группа", - сказал Борисов.

Он сообщил, что в экспертную рабочую группу входят представители компании-владельца "Морского старта" S7 Space, ведущие специалисты "Роскосмоса" и других предприятий ракетно-космической и кораблестроительной отраслей. "Работает всеобъемлющая экспертная группа, которая должна скоро завершить свою работу", - сказал вице-премьер.

"Безусловно старт будет восстановлен, у меня был разговор с президентом на этот счет", - сказал также Борисов.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

В марте на Дальний Восток пришли стартовая платформа и сборочно-командное судно Sea Launch Commander. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

В феврале сообщалось, что авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт". Комплекс будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

Для запуска с космодрома планируется создать ракету-носитель "Союз-7".

В июле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
S7 Airlines
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
АРМИ-20XX
Морской старт
Союз-5 РН
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