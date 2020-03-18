Судно для космодрома "Морской старт" пришвартовалось в приморском порту Славянка

Владивосток. 17 марта. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander во вторник успешно пришвартовалось на Славянском судоремонтном заводе в Приморье, сообщил сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток" директор предприятия Андрей Якимчук.

"Пришвартовалось, все прошло по плану, как по часам. Было задействовано четыре буксира. Сейчас идет пограничная, таможенная очистка. Экипаж находится на судне. Наша задача - обеспечить судну стоянку и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт", - сказал Якимчук.

Он добавил, что в конце марта на завод прибудет судно Хin Guang Hua со стартовой платформой плавучего космодрома "Морской старт".

Как сообщалось, во вторник в 1:33 мск сборочно-командное судно для космодрома "Морской старт" Sea Launch Commander прибыло в Приморье из США.

Sea Launch Commander был спущен на воду в 1997 году. Судно предназначено для сборки и испытаний ракет-носителей, запускаемых с космодрома "Морской старт".

25 февраля "Интерфакс" сообщал, что "Авиакомпания "Сибирь" (входит в Группу S7) зарегистрировало в порту "Славянка" предприятие ООО "Космический центр "Морской старт"".

Как сообщалось, S7 Space будет перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию РФ, были получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США. В компании сообщали, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском СРЗ в порту Славянка.

Как сообщал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, для запуска с космодрома планируется создать ракету-носителя "Союз-7".

Якимчук ранее сообщал агентству "Интерфакс - Дальний Восток", что комплекс, по его оценке, будет находиться в Славянском СРЗ не менее года.

S7 Space (ООО "С7 Космические транспортные системы") - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс "Морской старт". Компания входит в состав холдинга S7 Group.