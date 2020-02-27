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Военное обозрение

В КНР: Технологии Су-57 могли бы помочь Китаю в разработках самолёта 6-го поколения

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Источник изображения: topwar.ru

В китайских СМИ в очередной раз подняли вопрос о вероятных закупках российского истребителя пятого поколения Су-57. Напомним, что ранее в Китае задались вопросом о возможности покупки ограниченной партии этих истребителей «для изучения технологий».

Особый интерес в Китае вызывают технологии создания двигателей для этого истребителя. И в КНР не скрывают того, что ожидают появления Су-57, оснащённого двигателями так называемого второго этапа, который существенно расширят спектр возможностей боевого самолёта.

Китайский военный эксперт Ван Юнцинь отмечает, что J-20 для Китая уже не является единственным возможным направлением развития истребительной авиации нового поколения. Реализуется программа истребителя J-31, который «заточен» на палубную версию для строящихся и запланированных к постройке китайских авианосцев (начиная с Type 003), также рассматриваются разработки зарубежных предприятий.

Из заявления в китайских средствах массовой информации:

Вероятность приобретения Су-57 для Китая очень высока. Технологии Су-57 могли бы помочь в разработках самолёта уже 6-го поколения.

Ван Юнцинь:

Для развития собственной авиации нужно изучать лучший мировой опыт и не закрываться исключительно на созданных внутри страны авиационных средствах.

В КНР при этом напоминают, что Россия уже работает на экспортным вариантом истребителя 5-го поколения, однако пока не осуществила поставку Су-57 в собственные ВКС.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
J-20
J-31
ПАК ФА
Проекты
Авианосец
Истребитель 5 поколения
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