США в ответ на «ядерную атаку» со стороны России решили побомбить Белоруссию

При администрациях президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа рассматривалась возможность в ответ на ядерную атаку со стороны России объектов в Европе направить несколько ядерных ракет на Белоруссию, изначально не задействованную в гипотетическом конфликте, пишет Slate.

В публикации рассказывается о трех командно-штабных учениях, проходивших при Совете национальной безопасности США, в ходе которых прогнозировались действия в случае нападения России на одну из прибалтийских стран, сопровождающееся применением маломощного ядерного оружия.

В первом учении в ответ на российскую агрессию западные страны решили использовать обычные вооружения, исключив ядерные, что, по мнению американских стратегов, сделает Россию, решившуюся первой применить такое оружие, изгоем в международном сообществе.

На вторых учениях США в ответ на применение Россией ядерного оружия задумали ответить аналогично, целью чего стало сохранение доверия среди союзников. «Они решили запустить несколько единиц ядерного оружия в бывшую советскую республику Белоруссию, хотя на учениях она не участвовала в атаках русских», — говорится в публикации.

Еще на одних маневрах были оценены риски размещения ядерных боеголовок малой мощности W76-2 на ракетах UGM-133A Трайдент II (D5) американских атомных подлодок, сводящиеся к тому, что Россия не сможет адекватно оценить мощность запущенного в ее сторону боеприпаса, приняв его за стратегический, а не тактический.

В феврале Пентагон заявил, что США приступили к размещению боеголовок малой мощности W76-2 на подлодках.

В июне 2018 года директор информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации американских ученых Ганс Кристенсен рассказал, что W76-2 планируется создать на основе термоядерной боеголовки W76-1 удалением термоядерного горючего (урана, лития и дейтерия), в результате чего от прежней боеголовки останется только плутониевый триггер, а энерговыход нового оружия снизится со 100 до 5-6 килотонн в тротиловом эквиваленте.