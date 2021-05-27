Стратегический размен. Вашингтону указали на ядерную несостоятельность

Дмитрий Литовкин — о данных МИД РФ по количеству стратегических наступательных вооружений России и США, а также о "возвратном потенциале"

Россия намерена уделять самое пристальное внимание совершенствованию современных стратегических ядерных сил (СЯС) как ключевому фактору обеспечения безопасности страны. Об этом в ходе традиционного совещания с руководством Минобороны и предприятий Оборонно-промышленного комплекса в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил, что Россия первой в мире получила гиперзвуковое оружие, в том числе уникальный ракетный комплекс межконтинентальной дальности "Авангард" с планирующим боевым блоком.

Межконтинентальная баллистическая ракета УР-100Н УТТХ стратегического комплекса "Авангард" Источник изображения: © Минобороны РФ/ТАСС

"Кроме того, в рамках несения боевого дежурства, воздушного патрулирования уже более 160 полетов выполнено авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Нам необходимо развивать этот мощный задел, которым обладает Россия", - акцентировал внимание президент.

Эхо разрядки

Слова Владимира Путина о стратегическом оружии фактически анонсируют повестку его встречи с американским коллегой Джо Байденом 16 июня в Женеве. Официально об этом не говорится, но можно судить по информационному фону. Кроме Путина его формирует и российский МИД - обычно сдержанное в освещении фактического исполнения российско-американских договоров в области вооружений внешнеполитическое ведомство уличило Вашингтон в несоблюдении положений продленного Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По данным наших дипломатов, на 1 марта этого года американцы имеют на 101 носитель ядерного оружия больше, чем это разрешено документом. СНВ-3 допускает, что стороны могут иметь не более 1 550 единиц ядерных боезарядов, развернутых на 700 межконтинентальных баллистических ракетах, подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках.

Формально баланс сил никак не изменился: Россия обладает 517 единицами развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), развернутых баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и развернутых тяжелых бомбардировщиков (у США - 651 единица). На них у Москвы стоит 1 456 единиц ядерных боезарядов (у США - 1 357 единиц).

Однако Пентагон вывел из расчета 56 пусковых установок морских баллистических ракет Trident-2 и 41 стратегический бомбардировщик B-52H. Кроме того, Штаты переименовали четыре пусковые установки в "учебные шахты". "Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 раздела I главы 3 Протокола к договору", - отметили в министерстве.

Стратегический бомбардировщик США B-52H Источник изображения: © Smith Collection/Gado/Getty Images

Для США это обычная практика - оставлять накопленное за годы холодной войны. Тем самым создавая так называемый возвратный потенциал - запас оружия или не до конца переоборудованных носителей, которые легко вернуть в исходное состояние и тем самым создать перевес силы.

При этом по отношению к действиям СССР и России тактика всегда была иной. Москве вменяли в обязанности урезать, деактивировать, денуклиировать свой сокращаемый ядерный арсенал.

Так, в 1990-х годах мы совместно с американцами и рядом стран Запада реализовали масштабную программу "Нанна - Лугара", названую в честь инициировавших проект сенаторов Сэмюэла Нанна и Ричарда Лугара. По ней под нож пошло 7 610 ядерных боеголовок, 902 межконтинентальные баллистические ракеты, 498 шахтных пусковых установок, 191 мобильная пусковая установка, 33 атомные подводные лодки, 684 баллистические ракеты подводных лодок, 906 ракет класса "воздух - земля" с ядерными боеголовками, 155 бомбардировщиков, 194 ядерных испытательных туннеля. Также было осуществлено 590 перевозок ядерного оружия железнодорожным транспортом. Справедливости ради надо отметить и то, что при этом была улучшена безопасность на 24 хранилищах ядерного оружия, построено и снабжено 39 станций мониторинга биологических угроз.

За 1991-2012 годы на реализацию программы было выделено $8,79 млрд. Украина, Казахстан и Белоруссия стали странами, не обладающими ядерным оружием. В то же время российские специалисты отмечают, что значительная часть МБР и БРПЛ ликвидировалась за счет РФ. Также существует мнение, что основное оборудование поставлялось в Россию с аффилированных Нанном и Лугаром предприятий США.

Была организована и еще одна амбициозная и противоречивая программа "ВОУ-НОУ" - она регулировала обращение с радиоактивными материалами. В ее рамках Россия утилизировала оружейный уран и поставляла его в виде топлива для атомных электростанций в США. С 1999 года РФ переработала почти 500 т этого материала, эквивалентного изготовлению 20 тыс. ядерных боеголовок. И получили за это $17 млрд. По некоторым данным, до половины атомных электростанций США сегодня работают именно на российском топливе - каждая 10-я лампочка в домах американцев зажигается благодаря произведенной ими электроэнергии.

Игры мускулами

Бывший президент России, ныне зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев признается в авторской колонке ТАСС, что в 2011 году подписание Договора СНВ-3 "по сути, привело ядерные арсеналы (Росси и США) к состоянию начала 1960-х годов - состоянию еще до начала масштабной гонки вооружений. У нас хватило для этого и доброй воли, и взаимного уважения, и честного учета позиций друг друга. А главное - понимания того, что без СНВ-3 мы не сможем выстроить нормальную дорогу в XXI век. К сожалению, в дальнейшем все пошло совсем по иному сценарию".

Понятно, что такое разоружение способствовало очистке своей территории от радиоактивного хлама, построению новых современных объектов хранения, переработки и созданию оружия. В то же время по другую сторону Атлантики создалась иллюзия того, что Россия уже не глобальный игрок и стареющий ядерный потенциал советской империи умирает сам собой, а значит, ядерную войну можно начать и выиграть.

Аналитические исследования на эту тему в США были очень популярны еще буквально несколько лет назад. Именно такие материалы оправдывали существование "возвратного потенциала" стратегического оружия. Например, американцы планировали использовать часть атомных подводных лодок класса Ohio вооруженных "неядерными" баллистическими ракетами для нанесения молниеносных ударов по базам террористов по всему миру - на практике очень эффективное средство. Переоборудованному Trident-2 достаточно всего 18 минут, чтобы из любой точки океана с момента поступления приказа поразить назначенную цель. Москва сумела отговорить американцев от этой затеи, так как РФ будет невозможно проверить, с какой боеголовкой стартует ракета и силы ядерного сдерживания неминуемо будут приведены в повышенную боеготовность, что может спровоцировать ядерную войну.

Теперь концепция изменилась. Американский подводный флот вооружают новыми ядерными боеголовками малой мощности W76-2. Ими будут оснащены одна или две из 24 баллистических ракет Trident-2, размещенных на 14 американских атомных стратегических подводных лодках Ohio. Мощность каждой "малютки" составит около пяти килотонн - порядка четверти от возможностей ядерных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. В Пентагоне уверены, что развертывание этих боезарядов на стратегических носителях позволит "эффективнее сдерживать Россию" и не дать ей "использовать собственный потенциал тактического ядерного оружия". В американском представлении тактические по мощности ядерные заряды применимы и не вызовут серьезного обострения отношений с Москвой.

Сложившаяся ситуация потребовала решительного ответа от РФ. Так, в прошлом году появился доктринальный документ "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", где детально раскрыт механизм реагирования России на возникновение внешних угроз и прописано, в каких случаях Кремль оставляет за собой право превентивного ядерного удара. Минобороны пояснило, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов об ответных мерах Москвы. В тексте отмечается, что высшим приоритетом государственной политики России в области национальной безопасности становится обеспечение ядерного сдерживания как основы сдерживания стратегического. Распространяется этот подход и на сателлитов США: Польшу, Румынию, Норвегию, Италию, Германию, Японию - страны, на территории которых находится американское ядерное оружие или средства его доставки, а также военные объекты и базы.

Количество & качество

По сути, в складывающейся ситуации превышение порога СНВ-3 на 101 старое изделие роли никакой не играет. Согласно заявке Минобороны США, большая часть ядерных систем Америки произведена еще в 1980-е годы, и ожидается, что их ресурс будет выработан в промежутке между 2025 и 2035 годом. Пентагон просит деньги на наземные комплексы стратегического сдерживания, крылатые ракеты большой дальности, стратегические подводные лодки класса Columbia, баллистические ракеты Trident, замену с 2027 года всех 450 ракет наземного базирования Minuteman-3, гиперзвуковые ядерные блоки, истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 и другие системы вооружения. Поэтому еще президент Барак Обама выделил на модернизацию ядерных сил $1 трлн. Дональд Трамп увеличил эту сумму на треть. Джозеф Байден, согласно сообщениям, готов дать еще больше.

Что до российского арсенала, то, как заявил в рамках просветительского марафона "Новое знание" министр обороны Сергей Шойгу, доля современной техники в Стратегических ядерных силах России составляет 86%. К 2024 году этот показатель планируется увеличить до 100%. Достигнуть этого позволили масштабные перевооружения на новые сухопутные ракетные многоблочные комплексы шахтного и мобильного базирования "Ярс", морские ракеты "Лайнер" и "Булава". Также ожидается, что в текущем или следующем году начнется производство тяжелых межконтинентальных баллистических ракет "Сармат", которые в силу своих характеристик многократно нивелируют угрозу полномасштабного ядерного конфликта.

Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК "Ярс" Источник изображения: © Вадим Савицкий/ТАСС

В количественном плане этих ракет может быть меньше, но по своим техническим возможностям они существенно превзойдут имеющийся американский ядерный арсенал. При этом эксперты утверждают, что России достаточно всего 300-400 ядерных боеголовок для того, чтобы, несмотря ни на какую систему противоракетной обороны, уничтожить Америку.

Кроме того, как говорит Владимир Путин, процесс совершенствования СЯС продолжается, а американцам еще предстоит его начать и закончить. На этом фоне обвинения в нарушении СНВ-3 кажутся мелочными, но с дипломатической точки зрения они необходимы. Впервые Россия имеет очень хорошую переговорную позицию - мы никого не догоняем, а задаем тренд. Нашего вооружения опасаются, на нас равняются, мы можем предлагать условия - все то, что должно быть в многополярном, современном мире. Поэтому призвать партнера к соблюдению взятых обязательств не только наше право, но и обязанность. Тем более что это открывает возможность подготовки более глубокого соглашения по ограничению стратегических вооружений, чем сегодня предполагает Договор СНВ-3.