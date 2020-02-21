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Военное обозрение

«Стал бы лёгкой мишенью в реальном бою»: в Китае выявили проблемы с танком Type99A

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Источник изображения: topwar.ru

В Китае обнаружили то, что назвали существенным недостатком танков Type99A. Это современный танк НОАК, относящийся к 3 поколению. На данный момент количество именно таких версий танков в китайской армии превышает 300 единиц (помимо 600 с лишним танков Type99).

Во время недавно проведённых симуляций с экипажами танков выполнялись электронные учебно-боевые стрельбы по целям, среди которых были находившиеся ниже плоскости расположения танка. Другими словами, бронемашины Type99A стреляли, находясь в этой симуляции на господствующих высотах относительно мишеней.

В сообщениях говорится о том, что при стрельбе, когда приходилось опускать пушку на максимально возможный угол (а для 125-мм пушки ZPT-98 он составляет 6 градусов), возникали проблемы. Отдача при таком выстреле приводила к тому, что танк «подпрыгивал», «терял цель», откатывался на каменистом участке, и в конечном итоге экипажу приходилось затрачивать больше времени, чтобы следующий выстрел был точным.

В этой связи заявлено о том, что в такой ситуации танк Type99A стал бы лёгкой мишенью в реальном бою для противника, если бы в арсенале того были даже не самые современные ПТРК.

В издании Sina вышел материал, где говорится, что китайским производителям танков следовало бы обратить внимание на конструкцию пушки танков «Абрамс» американского производства. У Abrams угол наклона составляет от -10 до +20 градусов в отличие от диапазона от -6 до +14 градусов у Type99A. Отмечается, что танки «Абрамс» ведут себя устойчивее при стрельбе при отрицательном уклоне пушки.

В экспертном сообществе Китая по этому вопросу разгорелись споры. В частности, отмечается, что имел место «единичный случай, который был связан с тем, что стрельбы выполнялись с условной каменистой площадки, где устойчивость изначально крайне сложно обеспечить».

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
2А46
M1 Abrams
ZTZ99
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