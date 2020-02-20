Американцев обвинили в поставках оружия антитурецким вооружённым группировкам на северо-востоке Сирии

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Представители российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии высказались по поводу поставок американцами оружия и боеприпасов на северо-восток САР.

В сообщении российских военных, на которое ссылается портал AMN, говорится о том, что оружием и боеприпасами США снабжают местные вооружённые группы. Какова цель такого рода действий?

Отмечается, что американцы таким образом фактически поддерживают силы, которые осуществляют вооружённые нападения на турецкие военные патрули, а также совершают обстрелы турецких территорий. Жертвами вооружённых группировок, которых снабжают американцы, становятся и мирные жители.

Сообщается и об объёмах поставок оружия на северо-восток Сирии. Только с начала текущего года американцы из Ирака ввезли на сирийскую территорию 13 конвоев, в числе которых около 300 грузовиков с оружием, боеприпасами и комплектующими. Среди прочего на территорию Сирии ввозятся пикапы, которые антитурецкие вооружённые группировки используют в качестве своеобразных «тачанок». На них устанавливают (в зависимости от назначения) крупнокалиберные пулемёты, зенитные пушки и другие средства поражения.

Большая часть ввезённых американцами вооружений и техники оседает в провинции Эль-Хасеке.