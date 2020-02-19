Лавров заявил об одобрении СБ ООН механизма мониторинга оружейного эмбарго в Ливии

Механизм мониторинга оружейного эмбарго в Ливии необходимо согласовать с Советом Безопасности ООН. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи в формате «2+2» глав МИД и минобороны России и Италии.

«Механизмы по исполнению таких решений, для нас это однозначно, должны быть согласованы с СБ ООН. Эту мысль мы донесли сегодня», — цитирует его «РИА Новости».

Также Лавров отметил, национальные или региональные механизмы не могут быть использованы «просто по желанию» того или иного государства или группы стран.

Урегулирование военного конфликта в Ливии обсуждалось представителями дипломатических ведомств разных стран 16 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, в тот же день была высказана идея об учреждении комитета по наблюдению за ситуацией в Ливии и контролю выполнения меморандума конференции, которая прошла в Берлине 19 января. Тогда же, 19 января, Лавров заявил, что в итоге был согласован документ, в котором содержатся рекомендации и предложения по преодолению ливийского кризиса.

Также 19 января представители 16 государств договорились прекратить вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке. Были достигнуты соглашения о прекращении огня, о соблюдении эмбарго на поставки оружия и о продолжении переговоров между враждующими группировками.

Тем не менее 4 февраля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что эмбарго на поставки оружия остается нарушенным.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА Хафтара.