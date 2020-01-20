Путин прилетел в Берлин на Международную конференцию по Ливии

Берлин. 19 января. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Берлине для участия в Международной конференции по Ливии.

В Кремле рассчитывают, что участникам удастся обменяться мнениями по проблематике урегулирования кризиса в этой стране. "В том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН", - сообщили ранее в пресс-службе президента РФ.

Ключевые договоренности, отметили в Кремле, будут зафиксированы в итоговом документе конференции.

Конференция при участии России и США проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель.

Согласие принять в ней участие выразили глава Правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар.

На конференции также будут представлены: Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

Перед участием в конференции Путин проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Таийпом Эрдоганом, который также примет участие в форуме.

По традиции непосредственно перед заседанием главы делегаций примут участие в церемонии совместного фотографирования.

Затем начнется сессия Берлинской конференции, которая, как ожидается, пройдет в закрытом режиме.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО РОССИИ И ТУРЦИИ

Турция - один из ключевых сторонников правительства национального единства Ливии, которое базируется в Триполи, на его стороне также выступают Катар и Италия.

По данным западных СМИ, силы Хафтара поддерживают Россия, Франция, Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет.

8 января лидеры России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии с 00:00 12 января 2020 года.

Начиная с полуночи 12 января ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

На следующий день - 13 января, в Москве под эгидой представителей России и Турции прошла встреча по Ливии, в которой приняли участие делегации конфликтующих ливийских сторон во главе с Хафтаром и Сараджем. Предполагалось, что на встрече должен был быть подписан документ, закрепляющий режим прекращения огня в Ливии.

Однако, подпись под документом поставил только Сарадж, в то время как Хафтар взял время для размышлений до утра. Впоследствии стало известно, что он покинул российскую столицу так и не подписав соглашение.

Вместе с тем, за два до конференции по Ливии стало известно о готовности Хафтара вернуться в Москву для продолжения мирных переговоров. Об этом он сообщил в письме, адресованном президенту России.

Источник сообщил "Интерфаксу", что сроки визита командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) в Москву будут определены после конференции в Берлине.

ПЕРЕМИРИЕ

В минувшую пятницу и. о. главы МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

"Перемирие, которое до их (сторон ливийского конфликта - ИФ) приезда в Москву было объявлено, оно все-таки соблюдается, это определенный шаг вперед, будем надеяться, что так оно и сохранится, желательно на неопределенное время", - сказал Лавров на пресс-конференции.

При этом, по его словам, Хафтар и Сарадж пока не готовы к прямым переговорам.