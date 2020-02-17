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Российская газета

Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров

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Источник изображения: rg.ru

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М "Аллигатор" получит возможность применять крылатую ракету с дальностью полета до 100 километров.


- Модернизированный Ка-52М сможет нести новейшие крылатые ракеты "изделие 305". Эта вертолетная КР способна эффективно поражать любые наземные объекты - в том числе бронетехнику, - на дистанции до 100 км, - рассказал ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства добавил, что модернизированный "Аллигатор" имеет усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс, доработаны авионика кабины и винтовая группа.

Ранее другой источник в ОПК сообщил агентству, что "изделие 305" прошло боевые испытания в Сирии. По времени они совпали с тестированием в условиях реального боя модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник".

Тогда же в СМИ появились первые упоминания об "изделии 305". Дальность полета обозначалась скромно - "свыше 25 километров". Координаты и данные цели вводятся в ракету перед пуском, большую часть пути "изделие 305" преодолевает под управлением инерциальной системы навигации, при подлете к цели включается головка самонаведения.

Она оснащена высокочувствительными датчиками, работающими в разных диапазонах спектра. Ракета может наводиться по отметке лазерного дальномера-целеуказателя, на излучаемое целью тепло, а также транслировать картинку с камеры в кабину вертолета. Оружие защищено от помех, способно выделять цель среди инфракрасных ловушек и работать в режиме "выстрелил-забыл".

Дальнобойность ракет из текущего арсенала боевых вертолетов ВКС России на превышает 15 километров. Новое оружие позволит фронтовой авиации поражать цели, не заходя в зону работы ПВО противника.


Антон Валагин

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
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11 комментариев
№1
17.02.2020 08:43
100 км... Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке? Чтоб совсем круто было...?
0
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№2
17.02.2020 09:00
Цитата, forumow сообщ. №1
Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке? Чтоб совсем круто было...?

Вообще странное решение.
Чем они собрались подсвечивать цели на такой дальности?
Почему бы десяток тех ракет не разместить на грузовике? Будет гораздо дешевле и мобильность не столь уж снизится.
0
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№3
17.02.2020 09:05
Неделю назад то  ройчик дронов хотели разбомбить"Хмеймим", то РСЗО пригонят на дальность выстрела турки, переодетые в протурков, могли остаться только бронированные. Похоже будущее боевой авиации только броня типа Су-25 и вертолеты Ми-28/35 и Ка-52.
Беготня с кевларовыми накидками на Ми-171 как-то не очень.
0
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№4
17.02.2020 11:36
Цитата, forumow сообщ. №1
100 км... Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке? Чтоб совсем круто было...?

потому что авиация есть  не везде и не у всех .
потому что пехота может устать вызывать авиацию , тогда как вертушки входят не в ВВС , а в армейскую авиацию .


Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Вообще странное решение.
Чем они собрались подсвечивать цели на такой дальности?

в статье описано
Цитата, q
Она оснащена высокочувствительными датчиками, работающими в разных диапазонах спектра. Ракета может наводиться по отметке лазерного дальномера-целеуказателя, на излучаемое целью тепло, а также транслировать картинку с камеры в кабину вертолета. Оружие защищено от помех, способно выделять цель среди инфракрасных ловушек и работать в режиме "выстрелил-забыл".



Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Почему бы десяток тех ракет не разместить на грузовике? Будет гораздо дешевле и мобильность не столь уж снизится.


Гермес ставили и на грузовик (правда тут не Гермес) , но там дальность падает или нужен немаленький стартовый ускоритель .
0
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№5
17.02.2020 12:17
Цитата, forumow сообщ. №1
100 км... Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке?
0
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№6
17.02.2020 16:14
Цитата, forumow сообщ. №1
100 км... Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке? Чтоб совсем круто было...?
Затем, что Ка-52М не только этими ракетами и не только на максимальную дальность цели поражать будет.

Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Чем они собрались подсвечивать цели на такой дальности?
Подсвечивать будут те, кто возле цели находятся. Или БПЛА. Или по стационарным целям в режиме самонаведения применять будут. Или в режиме теленаведения с запустившего ракету вертолёта. Как Spike-NLOS с вертолётов на 32 км наводят?
+2
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№7
17.02.2020 17:27
Цитата, leonbor12 сообщ. №2
Почему бы десяток тех ракет не разместить на грузовике? Будет гораздо дешевле и мобильность не столь уж снизится.

Именно так и рисовали сухопутный Гермес, очень похожий на РСЗО Град (:
0
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№8
17.02.2020 17:52
Ну то что 305 будет на Ка-52М это и так понятно,но вот с дальностью "источник" по ходу загнул,скорей всего 20-40 км,эдакий аналог х-25 и маверик в одном лице.
А так на Ка-52 и Х-35 вешали,а там дальность до 260 км у экспортных,ну а Сирии показала что и по земле можно.
Цитата, forumow сообщ. №1
. Зачем тогда бронированный вертолёт, в этой связке? Чтоб совсем круто было...?
Примерно за тем же,зачем вешают на ТА КР с дальностью под 1000 км,по принципу чтобы было,авось пригодится.
Но как показывает практика  в 99% случаев техника занимается все таки тем для чего она предназначена.
+1
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№9
17.02.2020 17:59
Цитата, Геннадий Гущин сообщ. №6
Подсвечивать будут те, кто возле цели находятся.

Хорошо, разведка подсвечивает, но зачем вертолет с ракетой?
Есть РСЗО, есть Точка, есть Искандер...Что дает один вертолет с одной ракетой, в чем выигрыш по сравнению с наземными средствами?
На ракету можно навешать множество датчиков в разных диапазонах, но для того, чтобы ее пульнуть, нужна достоверная инфа, что в зоне досягаемости имеется цель, ее координаты, характер и, при необходимости, есть возможность ее подсветить.
Но причем тут вертолет?
Как противотанковое средство, он великолепен, но 100 км это нечто запредельное.
0
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№10
17.02.2020 19:49
Цитата, leonbor12 сообщ. №9
Хорошо, разведка подсвечивает, но зачем вертолет с ракетой?
Есть РСЗО, есть Точка, есть Искандер...
Вы предлагаете ударные вертолёты на РСЗО и ОТРК заменить? А у чего мобильность выше? Что дороже при массовой эксплуатации обойдётся? Это вообще не взаимозаменяемые вещи.

Цитата, leonbor12 сообщ. №9
но для того, чтобы ее пульнуть, нужна достоверная инфа, что в зоне досягаемости имеется цель, ее координаты, характер и, при необходимости, есть возможность ее подсветить.
А для истребителей или дальнобойных РСЗО откуда всё это берут? Оттуда и для вертолёта возьмут.

Цитата, leonbor12 сообщ. №9
Но причем тут вертолет?
При том, что он уже есть и увеличивают его радиус поражения, а не замену для РСЗО создают.

Цитата, leonbor12 сообщ. №9
Как противотанковое средство, он великолепен, но 100 км это нечто запредельное.
Когда-то говорили, что и 20–30 км для ударного вертолёта – нечто запредельное. А сейчас это становится необходимым требованием. Да и не только танки ударные вертолёты должны уничтожать. Не понимаю, что Вас не устраивает. Нужно радоваться, что разработчики расширяют зоны досягаемости и боевые возможности ударных вертолётов.
+1
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№11
17.02.2020 19:55
Цитата, leonbor12 сообщ. №9
Хорошо, разведка подсвечивает, но зачем вертолет с ракетой?
Есть РСЗО, есть Точка, есть Искандер...Что дает один вертолет с одной ракетой, в чем выигрыш по сравнению с наземными средствами?
На ракету можно навешать множество датчиков в разных диапазонах, но для того, чтобы ее пульнуть, нужна достоверная инфа, что в зоне досягаемости имеется цель, ее координаты, характер и, при необходимости, есть возможность ее подсветить.
Но причем тут вертолет?
Как противотанковое средство, он великолепен, но 100 км это нечто запредельное.
Стрелять из Искандера по танку или "избушке" слишком дорого.И как правило избыточно.Но самое главное не всегда есть в наличии и на нужной дистанции.Условно Сирия вертушка куда мобильней,она подлетит на радиус обстрела отстреляется  и вернется.То есть плюсуй ее радиус и радиус ракеты 250км + 100км вот тебе и 350км.Это считай тактический ракетный комплекс.

Который может оказаться в нужном месте и в нужное время с большей вероятностью чем Точка или Искандер.Или даже "грузовик" с ракетами.В целях разведывательно-диверсионных отрядов  очень даже оптимальных ход.

Тут не принципиально какая именно вертушка.Это лишь средство доставки в нужное место в нужное время.Опять таки ДРГ выявляют цели на короткий промежуток времени,и тут нужно иметь или уже готовое к стрельбе средство на нужной дистанции,или максимально мобильное как вертушка.Думаю дежурное звено вертушек за два часа максимум управиться.И будет контролировать большую площадь.
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