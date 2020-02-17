Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров

Модернизированный ударный вертолет Ка-52М "Аллигатор" получит возможность применять крылатую ракету с дальностью полета до 100 километров.

- Модернизированный Ка-52М сможет нести новейшие крылатые ракеты "изделие 305". Эта вертолетная КР способна эффективно поражать любые наземные объекты - в том числе бронетехнику, - на дистанции до 100 км, - рассказал ТАСС источник в военно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства добавил, что модернизированный "Аллигатор" имеет усовершенствованный прицельно-навигационный комплекс, доработаны авионика кабины и винтовая группа.

Ранее другой источник в ОПК сообщил агентству, что "изделие 305" прошло боевые испытания в Сирии. По времени они совпали с тестированием в условиях реального боя модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ "Ночной охотник".

Тогда же в СМИ появились первые упоминания об "изделии 305". Дальность полета обозначалась скромно - "свыше 25 километров". Координаты и данные цели вводятся в ракету перед пуском, большую часть пути "изделие 305" преодолевает под управлением инерциальной системы навигации, при подлете к цели включается головка самонаведения.

Она оснащена высокочувствительными датчиками, работающими в разных диапазонах спектра. Ракета может наводиться по отметке лазерного дальномера-целеуказателя, на излучаемое целью тепло, а также транслировать картинку с камеры в кабину вертолета. Оружие защищено от помех, способно выделять цель среди инфракрасных ловушек и работать в режиме "выстрелил-забыл".

Дальнобойность ракет из текущего арсенала боевых вертолетов ВКС России на превышает 15 километров. Новое оружие позволит фронтовой авиации поражать цели, не заходя в зону работы ПВО противника.

Антон Валагин