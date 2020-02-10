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Военное обозрение

В Sohu: Су-35 ВКС РФ блокировали вхождение F-16 ВВС Турции в сирийское воздушное пространство

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились заявления о том, что несколько дней назад турецкая военная авиация осуществила попытку войти в воздушное пространство Сирии в районе провинции Алеппо. Такую информацию публикует, в частности, китайский информационный ресурс Sohu в своём военном разделе.

По сообщениям китайского автора, Турция осуществила попытку воздушного вмешательства в сирийский конфликт, преследуя несколько целей. Первая: сопровождение военного конвоя, который был направлен в сторону Идлиба. Вторая: возможное нанесение авиаударов по передовым позициям сирийской правительственной армии в провинциях Идлиб и Алеппо.

В Sohu:

Сирийскую границу пытались пересечь самолёты F-16 ВВС Турции.

Далее автор на китайском портале утверждает, что сделать этого туркам не удалось, так как в воздух были подняты российские истребители Су-35 – с авиабазы «Хмеймим».

Из материала:

Российские Су-35С фактически заблокировали вхождение турецких F-16 в сирийское воздушное пространство, не пустив их через воздушную границу. Турецкие пилоты в итоге были вынуждены ретироваться.

В других материалах утверждается, что турецкие самолёты якобы успели нанести несколько ударов по наземным целям (позициям САА).

Никакого официального подтверждения данных о «встрече» Су-35 ВКС России и F-16 ВВС Турции в районе сирийско-турецкой границы пока нет.

Насколько серьёзно можно относиться к публикации в Sohu - отдельный вопрос. Зачастую это издание публикует непроверенную информацию, которая в конечном итоге не находит своего подтверждения. Однако известны случаи, когда публикации в военных разделах китайских источников по поводу событий в тех или иных вооружённых конфликтов со временем подтверждались.

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Страны
Китай
Россия
Сирия
Турция
Продукция
F-16
Су-35
Су-35С
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