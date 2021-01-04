The National Interest (США): почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35

Самолет Су-35 — главный российский истребитель для завоевания превосходства в воздухе. Су-35 не уступает лучшим западным истребителям четвертого поколения — если не превосходит их. Он может быть лучшим самолетом воздушного боя за всю историю — но хватит ли его характеристик для того, чтобы конкурировать с представителями эпохи технологий малозаметности, такими как F-22 или F-35?

Самолет компании "Сухой" Су-35 (Flanker-Е по кодификации НАТО) - главный российский истребитель для завоевания превосходства в воздухе из числа находящихся на вооружении, и он является основой моделей четвертого поколения. Су-35 сохранит свои позиции до тех пор, пока Россия не приступит к серийному производству истребителя-невидимки пятого поколения ПАК-ФА.

Эта машина обладает непревзойденной маневренностью, а большая часть ее электроники и вооружения не отстает от таких западных образцов, как F-15 Eagle. Он может стать могущественным противником для F-15, Eurofighter и Rafale, но вопрос заключается в том, насколько эффективно Су-35 сможет бороться с истребителями-невидимками пятого поколения, такими как F-22 и F-35.

История

Су-35 - это дальнейшее развитие Су-27 (Flanker по кодификации НАТО), машины позднего периода холодной войны, которая не должна была уступать по своей конструкции американскому F-15. Это тяжелый многоцелевой истребитель с двумя двигателями, в котором сочетаются отличная скорость, боевая нагрузка и маневренность в воздушном бою.

Су-27 ошеломил зрителей на Парижском авиашоу в 1989 году, когда он продемонстрировал пугачевскую "кобру". При выполнении этой фигуры самолет резко задирает нос вплоть до запрокидывания назад на 120 градусов вертикально и в то же время продолжает двигаться вперед прежним курсом.

Су-27 в больших количествах поставляется на экспорт, однако с западными истребителями он пока не встречался. Правда, этот истребитель из состава эфиопских ВВС участвовал в воздушном бою во время пограничной войны с Эритреей и подбил четыре МиГ-29. Потерь среди Су-27 не было. Он также используется в борьбе с наземными целями в качестве штурмовика.

У Су-35 достаточно непростая история разработки. Модернизированный Су-27 с носовыми рулями (это дополнительные маленькие крылья в передней части фюзеляжа) под названием Су-35 появился впервые еще в 1989 году, но это был другой самолет, а не нынешняя модель. Таких самолетов было изготовлено всего 15 единиц. Другой модернизированный Су-27, двухместный Су-30, строили в больших количествах, а различные варианты этой машины поставлялись почти в десяток стран.

Нынешняя модель не имеет переднего оперения, и ее настоящее название - Су-35С. Это самая современная машина из семейства Flanker. Ее разработка началась в 2003 году в КнААПО (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение им. Ю. А. Гагарина), субподрядчике "Сухого". Первые опытные образцы появились в 2007 году, а производство началось в 2009-м.

Планер и двигатели

Семейство самолетов Flanker - чрезвычайно маневренное. Эти машины проектируются для осуществления управляемых маневров, которые невозможны с обычными аэродинамическими механизмами. В Су-35 это обеспечивается отчасти за счет двигателей с всеракурсно управляемым вектором тяги. Сопла турбореактивных двигателей "АЛ-41Ф1С" НПО "Сатурн" в полете могут независимо отклоняться в разных направлениях, что помогает самолету создавать нужный угол крена и рыскания. Аналогичные технологии имеются лишь у одного действующего западного истребителя - F-22 Raptor.

Это также позволяет Су-35 создавать очень большой угол атаки - иными словами, самолет может двигаться в одном направлении, в то время как его нос смотрит в другом. Большой угол атаки помогает машине легче наводить оружие на маневрирующую цель и самой осуществлять плотные маневры.

Такие маневры могут оказаться полезными при уклонении от ракет противника и в близком воздушном бою, хотя из-за них самолет оказывается в низком энергетическом состоянии.

Максимальная скорость Су-35 может достигать 2,25 Маха на большой высоте (это такая же скорость, как у F-22, и быстрее, чем у F-35 и F-16). Самолет также обладает отличным ускорением. Но вопреки первым сообщениям, он вряд ли может летать со сверхзвуковой крейсерской скоростью без форсажных камер, имея на борту боевую нагрузку. Практический потолок самолета 20 тысяч метров, как и у F-15 с F-22. Это на 3 тысячи метров выше, чем у Super Hornet, Rafale и F-35.

У Су-35 - увеличенная дальность полета по топливу, составляющая 3 600 километров с внутренними баками и 4 500 километров с двумя подвесными топливными баками. У планера из легкого титана и у двигателей значительно увеличен назначенный ресурс по сравнению с самолетами-предшественниками, составляя 6 тысяч и 4 500 часов, соответственно. (Для сравнения: у F-22 и F-35 он равен 8 тысячам часам).

Планер Су-35 не обладает особыми характеристиками малозаметности, однако доработки воздухозаборников двигателя и фонаря кабины, а также использование радиопоглощающего материала предположительно наполовину уменьшило эффективную отражающую площадь Су-35. В одной статье утверждается, что она составляет от одного до трех метров. Это может снизить дальность обнаружения самолета, однако Су-35 все равно нельзя назвать "истребителем-невидимкой".

Вооружение

У Су-35 - от 12 до 14 узлов подвески вооружения, благодаря чему он обладает отличной боевой нагрузкой по сравнению с F-15C и F-22 (восемь узлов подвески), и тем более с F-35 (четыре ракеты внутри самолета).

На большой дальности Су-35 может применять ракеты РВВ-АЕ, или Р-77 с активной радиолокационной головкой самонаведения (по классификации НАТО AA-12 Adder), которые имеют дальность пуска почти 200 километров.

На меньшей дальности самолет может использовать ракеты Р-74 с инфракрасной системой самонаведения (обозначение НАТО AA-11 Archer). Их можно наводить на цель со смещением линии визирования: просто глядя в оптический прицел на шлеме, летчик может наводить ракету на самолет противника под углом 60 градусов от линии движения своей машины. Дальность пуска у Р-74 более 40 километров, и в ней также используется технология управляемого вектора тяги.

Ракета средней дальности Р-27 и ракета большой дальности Р-37 (по кодификации НАТО AA-13 Arrow), предназначенные для борьбы с самолетами АВАКС, самолетами-заправщиками, а также для ведения РЭБ, дополняют вооружение класса "воздух-воздух".

Кроме того, Су-35 имеет на вооружении 30-миллиметровую пушку с боекомплектом 150 снарядов, чтобы вести воздушный бой или атаковать с бреющего полета.

Су-35 также может нести на борту вооружение класса "воздух-земля" весом до 7,7 тонн. Россия по сравнению с западными странами лишь в ограниченных количествах использует высокоточные боеприпасы. Но такая возможность у нее есть, и при наличии боеприпасов и соответствующей тактики действий она может их применять.

Приборы обнаружения и авионика

Самое важное усовершенствование Су-35 по сравнению с самолетами-предшественниками - его аппаратное обеспечение. Истребитель оснащен комплексом радиоэлектронной борьбы Л175М "Хибины", который искажает волны РЛС противника и направляет его ракеты по ложному курсу. Это существенно снижает возможности по засечке и поражению Су-35.

Есть надежда, что радиолокационная станция Су-35 с пассивной фазированной антенной решеткой Н035 "Ирбис" будет иметь лучшие характеристики по борьбе с самолетами-невидимками. Утверждается, что эта РЛС может сопровождать до 30 воздушных целей с ЭПР три метра на удалении до 400 километров, а цели с ЭПР 0,1 метра на расстоянии более 80 километров. Однако такие РЛС легче обнаружить и подавить, чем АФАР (антенна с активной фазированной решеткой), которые используются на западных истребителях. "Ирбис" может также сопровождать до четырех наземных целей, нанося по ним удары высокоточными боеприпасами.

В дополнение к РЛС на самолете есть оптико-локационная станция ОЛС-35, включающая в свой состав инфракрасную систему поиска и сопровождения с заявленной дальностью действия 80 километров, что может создать серьезную угрозу малозаметным истребителям.

Более прозаические, но вместе с тем такие жизненно важные системы, как многофункциональный дисплей пилота и электро-дистанционная система управления полетом, также были существенно модернизированы.

Действующие самолеты и будущие покупатели

В настоящее время на вооружении в российских ВВС имеется всего 48 Су-35. Еще 50 были заказаны в январе 2016 года, и строить их будут по 10 штук в год. В январе этого года четыре Су-35 были направлены в Сирию, когда F-16 турецких ВВС сбил российский Су-24. Вооруженные ракетами класса "воздух-воздух" российские Су-35 явно должны были подать сигнал о том, что русские могут создать серьезную воздушную угрозу в случае нападения на них.

Китай заказал 24 Су-35 за два миллиарда долларов, однако маловероятно, что он будет закупать дополнительные машины. Считается, что Пекин заинтересован в основном в том, чтобы скопировать двигатели Су-35 с управляемым вектором тяги для дальнейшего их применения на самолетах собственного производства. В китайских ВВС уже есть копия Су-27 - самолет Shenyang J-11.

Попытки продать Су-35 за рубежом, особенно Индии и Бразилии, не увенчались успехом. Недавно Индонезия выразила желание купить в текущем году восемь самолетов, однако подписание контракта постоянно откладывается. Согласно имеющейся информации, 10 Су-35 за 900 миллионов долларов хочет купить Алжир. Египет, Венесуэла и Вьетнам также являются потенциальными заказчиками.

Сметная цена Су-35 составляет от 40 до 65 миллионов долларов, однако цены по экспортным контрактам превышают 80 миллионов долларов за единицу.

Против пятого поколения

Су-35 не уступает лучшим западным истребителям четвертого поколения - если не превосходит их. Но вопрос в том, насколько успешно он сможет выступить против самолета-невидимки пятого поколения, такого как F-22 или F-35.

Маневренность делает Су-35 непревзойденной машиной для воздушного боя. Однако воздушные бои будущего с применением новейших ракет типа Р-77, "Метеор" и AIM-120 будут проходить на огромном удалении, и даже если бой будет на небольшом расстоянии, в нем будут применяться всеракурсные ракеты типа AIM-9X и Р-74, которым не нужно, чтобы самолет смотрел в сторону цели. Тем не менее, скорость Су-35 (которая увеличивает скорость ракеты) и большая боевая нагрузка позволят ему вести бой за пределами прямой видимости. А поворотливость и средства РЭБ Су-35 помогут ему уходить от ракет противника.

Но есть и более серьезный вопрос. Мы не знаем, насколько технологии малозаметности будут эффективны в борьбе с высокотехнологичным противником. Если истребитель-невидимка F-35 вступит в воздушную дуэль с Су-35 на малой дальности, он окажется в большой беде. Но каковы шансы более скоростного и маневренного Су-35 обнаружить этот F-35 и приблизиться к нему?

Как утверждают представители ВВС США, истребители-невидимки смогут выпустить тучу ракет на расстоянии 160 километров, и при этом противник не сможет открыть ответный огонь, пока не подлетит на короткую дистанцию, где сможет задействовать визуальные средства и инфракрасное сканирование. Защитники российского истребителя заявляют, что он сможет использовать РЛС наземного базирования нижнего диапазона, а также бортовые инфракрасные приборы поиска и сопровождения и РЛС с пассивной фазированной антенной решеткой для обнаружения самолетов-невидимок. Но следует иметь в виду, что первые два прибора неточны, и их в большинстве случаев нельзя использовать для наведения оружия.

Видимо, у обеих сторон имеются огромные экономические и политические стимулы, чтобы отстаивать свою точку зрения. Безусловно, стоит детально изучить технические достоинства их позиций, но реально ответить на это вопрос можно будет только в условиях боя. Есть и другие факторы, играющие большую роль в воздушном бою и влияющие на его исход, как-то средства обеспечения, режим полета ракеты, подготовка летчика и расчеты.

Су-35 может быть лучшим самолетом воздушного боя за всю историю и отличным средством доставки ракет к цели - но хватит ли его характеристик для того, чтобы называться истребителем для завоевания превосходства в воздухе в эпоху технологий малозаметности? Этот вопрос - пока без ответа.

Себастьен Роблин (Sebastien Roblin)