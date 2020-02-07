Артиллерийские комплексы «Дрок», «Флокс» и «Магнолия» поступят в серийное производство в 2021 году

Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» планирует завершить испытания новейших артиллерийских комплексов, разработанных в рамках опытно-конструкторских работ «Набросок», в ближайшие полтора года. Об этом заявили в пресс-службе корпорации на выставке вооружений «ДефЭкспо Индия – 2020» в четверг, 6 февраля.

Кроме того, к этому сроку в серийное производство поступят миномет «Дрок» и самоходные орудия «Флокс» и «Магнолия».

«В ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-миллиметрового самоходного миномета «Дрок», 120-миллиметрового САО на автомобильном шасси «Флокс», 152-миллиметрового САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера «Магнолия». В этот же период начнется серийное производство данных образцов», — цитирует сообщение ТАСС.

Накануне «Уралвагонзавод» опубликовал видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле. Машина предназначена для вооружения различных боевых машин, в первую очередь боевых машин пехоты на платформах «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Модуль также могут поставлять для вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров.