Войти
Российская газета

БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы

446
0
0
Оснащение БМП Т-15 "Армата" новым модулем позволит существенно повысить боевую мощь.
Оснащение БМП Т-15 "Армата" новым модулем позволит существенно повысить боевую мощь.
Источник изображения: Сергей Михеев/ РГ

Тяжелая боевая машина пехоты Т-15, которая выпускается на платформе "Армата", проедет по Красной площади 9 Мая с новым боевым модулем на базе 57-мм пушки.

На проходящей сейчас в Индии выставке вооружений российский концерн "Уралвагонзавод" впервые представил 57-мм дистанционно управляемый боевой модуль АУ-220М. Его называют одной из самых перспективных разработок для Российской армии. Как рассказал журналистам генеральный директор предприятия - разработчика модуля Георгий Закаменных, АУ-220М уже начал устанавливаться на БМП "Армата".

"Могу сказать, что на предстоящем юбилейном Параде Победы он будет продемонстрирован в составе подразделения новейших тяжелых БМП", - отметил Закаменных.

Необитаемый пушечно-пулеметный модуль может быть использован как при модернизации боевых машин пехоты, уже стоящих на вооружении Российской армии, так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Кроме того, АУ-220М можно установить на кораблях малого водоизмещения и катерах.

Сейчас БМП и БТР, стоящие на вооружении Российской армии, в основном вооружают 30-мм автоматическими пушками. Они доказали свою эффективность в ходе афганской войны и современных конфликтов. Однако, по мнению ряда экспертов, 30-мм пушки уже по многим показателям не устраивают военных.

Боевой дистанционно управляемый модуль может быть установлен на новейшей бронетехнике - "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг"

Они уже не могут эффективно бороться с бронетехникой противника, защита которой модернизируется. Поэтому промышленности была поставлена задача решить вопрос, чем вооружать нашу бронетехнику в ближайшие годы. Какой калибр необходим для эффективного решения задач на поле боя. Пока нет официального решения о переходе на более крупный калибр в 57 мм. Вместе с тем демонстрация на Параде Победы новейшей тяжелой БМП "Армата" с новым модулем может говорить о том, что этот процесс находится на заключительной стадии.

По мнению специалистов, 57-мм пушка, используемая в новом боевом модуле, имеет более мощный осколочно-фугасный снаряд, который намного эффективнее, чем тот, что применяется в пушке калибра 30 мм. Если говорить о борьбе против бронетехники противника, то бронебойно-подкалиберный снаряд АУ-220М способен на дальности в 1,5 км пробить броню толщиной до 120 мм. По словам специалистов, на сегодняшний день в мире не существует бронетранспортеров и боевых машин пехоты, способных выдержать выстрел АУ-220М.

Вооружение боевого модуля позволяет вести борьбу и с танками. Для этого там установлены управляемые ракеты "Атака".

Кроме того, АУ-220М благодаря новейшим снарядам может эффективно поражать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, низколетящие самолеты и вертолеты.

Как рассказали на "Уралвагонзаводе", боевые машины, вооруженные новым модулем, способны вести огонь с места, с ходу и на плаву, в любое время суток и в любых погодных условиях. "Возможность дистанционного управления оружием по каналам связи позволяет решать целый спектр боевых задач без непосредственного участия экипажа - в роботизированном режиме. Оснащение вооруженных бронемашин легкой и средней категории модулем АУ-220М позволит существенно повысить их боевые возможности", - подчеркнули на предприятии.

Ряд зарубежных стран уже высказали свою заинтересованность в закупках АУ-220М.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Индия
Россия
Продукция
Армата
Атака
АУ-220М
Бумеранг
Курганец-25
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Робот
Похожие новости
31.01.2020
Необитаемый пушечно-пулеметный модуль готов к мировой премьере
03.07.2019
Санкции склоняются к капитуляции
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
11.01.2017
Неисчислимая "Армата"
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:04
  • 20
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения