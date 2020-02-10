Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России

ТАСС — об интересе к российскому оружию, планах и заявлениях, прозвучавших в ходе международной выставки сухопутных и военно-морских вооружений в индийском городе Лакхнау

Свыше 500 образцов вооружения, военной и специальной техники представила Россия на оборонной выставке Defexpo India 2020.

Свою продукцию показали около 20 предприятий оборонно-промышленного комплекса (более 10% от общего числа иностранных участников), в том числе "Рособоронэкспорт", концерн ВКО "Алмаз-Антей", "Уралвагонзавод" (УВЗ), холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Техмаш" и Объединенная судостроительная корпорация. Для них выставка является одной из приоритетных - РФ принимает участие в Defexpo постоянно.

Индия - один из ключевых импортеров нашего оружия. "Интерес к российским разработкам в регионе стабильно высокий, поэтому наше участие в таких мероприятиях, как Defexpo, расширяется с каждым годом", - подчеркнул директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"За последние три года [2017-2019] портфель заказов превысил $15 млрд, а если говорить об объеме законтрактованной продукции с начала 1991 года, то он составил $70 млрд", - сообщил в первый день работы выставки заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Владимир Дрожжов.

Бронетехника

Главное внимание на Defexpo 2020 привлек новый роботизированный боевой модуль концерна "Уралвагонзавод". Он был представлен на стенде "Рособоронэкспорта" и вызвал повышенный интерес посетителей.

57-мм автоматическая облегченная артиллерийская установка АУ-220М была разработана ЦНИИ "Буревестник". "Она предназначена для вооружения различных боевых машин, прежде всего боевых машин пехоты, как имеющихся (при их модернизации), так и перспективных - на платформах "Армата", "Курганец-25" и "Бумеранг". Модуль может быть использован также в качестве вооружения кораблей малого водоизмещения и катеров", - отметили в пресс-службе УВЗ. Также установку можно ставить и на самолеты.

Представленное изделие существенно улучшено. В частности, 57-мм пушка высокой баллистики может поражать все типы целей на поле боя, кроме основных боевых танков. Сообщалось, что тяжелая БМП Т-15 "Армата" с АУ-220М в этом году примет участие в параде Победы в Москве.

Прозвучало несколько заявлений и о других новых артиллерийских комплексах. Так, в ближайшие полтора года планируется завершить комплекс испытаний 82-мм самоходного миномета "Дрок", 120-мм самоходного артиллерийского орудия (САО) на автомобильном шасси "Флокс", 152-мм САО на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера "Магнолия". В 2021 году начнется их серийное производство. В 2022-м должны завершить испытания еще одного образца - 152-мм САО "Коалиция-СВ".

Не обошлось в этом году и без новостей в области танкостроения, ведь Россия является одним из крупнейших операторов танка Т-90С Bhishma (их более 1000). Замглавы ФСВТС Владимир Дрожжов сообщил, что Индия увеличивает объемы лицензионного производства этих российских машин.

"С Министерством обороны Индии в 2019 году подписан контракт о продлении срока лицензионного производства Т-90С до декабря 2028 года (ранее был до декабря 2020 года) и увеличении их количества на 409 единиц. В свою очередь, Минобороны Индии разместило на заводе тяжелого машиностроения в г. Авади заказ на поставку дополнительных 464 танков", - отметили в ФСВТС.

Танк Т-90С Bhishma Сухопутных войск Индии Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Кроме этого, Россия и Индия обсуждают вопрос модернизации Т-90С. Ведутся консультации по двум направлениям: цифровой баллистический вычислитель и автомат сопровождения цели. При этом, по словам главы "Рособоронэкспорта", речь о модернизации Т-90С до уровня "МС" не идет, так как "это танки разных поколений".

"Уралвагонзавод" намерен расширить производство комплектующих для танков на территории Индии. "Планируется организовать производство двигателей, водяных и масляных радиаторов, автоматов заряжания, элементов топливной системы, приборов электрооборудования корпуса и башни, блоков управления электропитанием и пусковых генераторов, гусеничных лент для танков Т-72М1 и Т-90С", - уточнили в концерне.

Кстати, на выставке была представлена радикально модернизированная версия российской БМП-2. У нее новый боевой модуль с системой управления огнем, прицел получил тепловизионный канал, но само вооружение осталось прежним. Удлинен корпус - благодаря увеличению количества опорных катков в шасси каждого борта до семи. Переработана корма - заменены двери с топливными баками. По шоссе за счет более мощной силовой установки можно развить скорость до 80 км/ч.

БМП-2 Sarath Сухопутных войск Индии Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

БМП-2 хорошо зарекомендовали себя многолетней эксплуатацией в индийской армии, где получили название Sarath. По данным ФСВТС, всего оборонно-промышленный комплекс Индии выпустил по лицензии (с 1984 года) порядка 2,5 тыс. этих машин.

Авиация

Индия - традиционно крупнейший партнер России в авиастроении. Это касается и совместных производственных программ по военно-техническому сотрудничеству.

Согласно презентации Военно-воздушных сил, представленной в ходе открытия выставки, на вооружении стоит более 250 единиц Су-30МКИ, что делает этот самолет основой парка истребительной авиации страны. Глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что по итогам переговоров был согласован облик модернизированного истребителя Су-30МКИ.

Истребители Су-30МКИ Источник изображения: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Стало также известно, что Россия передала Индии предложение о поставке дополнительной партии истребителей МиГ-29. Ранее сообщалось о намерении закупить дополнительную партию этих самолетов из 21 единицы.

На Defexpo 2020 сообщалось, что индийская авиастроительная корпорация Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) "более чем готова" к совместной с Россией работе над истребителем пятого поколения, если будет соответствующее решение от заказчика (ВС Индии).

Совместное предприятие (СП) Indo-Russian Helicopters Limited примет участие в программе Naval Utility Helicopter (NUH), в рамках которой предполагается закупка нового легкого многоцелевого вертолета для Военно-морских сил страны.

"СП официально ответило о готовности принять участие в тендере по программе NUH. Сейчас индийская сторона ведет подготовку тендера. Ка-226Т полностью соответствует предъявляемым техническим требованиям к этому типу вертолета", - отметил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ка-226Т Источник изображения: © Холдинг "Вертолеты России"

"На данный момент при участии индийской корпорации HAL и АО "Вертолеты России" создано российско-индийское совместное предприятие Indo-Russian Helicopters Limited. Оно полностью готово к производству вертолетов Ка-226Т в интересах силовых ведомств страны", - сообщил Михеев. На выставке "Вертолеты России" и Indo-Russian Helicopters Limited подписали дорожную карту по локализации производства вертолета Ка-226Т в Индии. Документ определяет основные этапы и сроки организации производства вертолета и его компонентов в стране после даты подписания соответствующего контракта.

Противовоздушная оборона

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на выставке представил практически всю экспортную линейку своей продукции. Учитывая объем индийских заказов в области ПВО и ПРО (речь прежде всего идет о контракте на С-400), российская сторона предлагает зенитные ракетные системы (ЗРС) и комплексы средней и меньшей дальности наземного и морского базирования.

В первый же день выставки прозвучало заявление замдиректора ФСВТС Владимира Дрожжова о том, что первая партия систем ПВО С-400 "Триумф" будет поставлена Индии до конца 2021 года в соответствии с графиком. Вместе с тем в настоящий момент по данному проекту в стране создается учебный центр, где будут проходить обучение индийские военные. Вопрос лицензионного производства С-400 не рассматривается.

"Кроме ЗРС С-400, уже известных широкой публике, большие перспективы у экспортной системы С-300ВМ "Антей-2500", которая наиболее эффективно решает задачи по перехвату баллистических ракет средней дальности с дальностью пуска до 2500 км. Это весьма актуально в свете новой ракетной гонки после развала ДРСМД. Она с высокой точностью поражает аэродинамические цели на дальности более 200 км", - сказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

Впервые в Индии была показана модель новейшего зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Викинг" (экспортная версия "Бука-М3"), в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из его состава в масштабе 1:3.

ЗРК "Викинг" Источник изображения: © Рособоронэкспорт

"К нему большой интерес. Этот мобильный комплекс, кроме прикрытия наземных объектов от средств воздушного поражения, эффективен для защиты от ракет, целью которых могут быть радары С-400, - говорит Михайлов. - Экспертный "Бук-М3" обладает всеракурсным и вертикальным стартом ракет, число которых достигло 12, одновременно сопровождая до 36 целей".

Сегодня специалисты Индию называют потенциальным покупателем экспортного комплекса "Бук-М3": известно, что Дели планирует серьезно модернизировать и средства ПВО средней и меньшей дальности Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа

Конечно, в Индии представлены и ЗРК семейства "Тор" - лучшие комплексы в мире в своем классе, изготавливаемые на Ижевском электромеханическом заводе "Купол".

"В базовом варианте он размещается на гусеничном шасси и эффективно используется на пересеченной местности. Для сложных, например арктических и высокогорных, регионов с тяжелыми климатическими условиями подойдет "Тор-М2ДТ", расположенный на двухзвенном гусеничном транспортере повышенной проходимости, - рассказывает эксперт. - Представлен и колесный вариант - "Тор-М2К", более подходящий для стран с развитой сетью автодорог и с более сухим климатом. Ижевскими оружейниками создан и автономный боевой модуль, который может использоваться как стационарно, так и размещаться на крышах любых шасси или платформах, даже на корабельной палубе".

Кстати, посетители выставки смогли увидеть модели ракет из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N (экспортная версия известного на весь мир комплекса "Калибр"). Также показывали и ЗРК морского базирования семейств "Риф" и "Штиль".

ЗРК "Викинг" Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

В ходе выставки "Алмаз-Антей" и компания Bharat Dynamics Limited (один из крупнейших индийских производителей боеприпасов и ракетных систем) подписали меморандум о сотрудничестве в области обслуживания ранее поставленной техники оборонного значения.

На Defexpo 2020 сообщалось, что Россия рассчитывает на подписание контракта на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) "Игла-С" до конца 2020 года. Еще в 2018-м СМИ сообщили о выборе Индией этого ПЗРК. Согласно изданию Defense News, стоимость сделки может составить до $1,5 млрд.

Флот

В ходе Defexpo 2020 прозвучали и ряд заявлений по морской тематике.

Так, стало известно, что Индия получит два фрегата проекта 11356В, строящихся на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь", до конца первого полугодия 2024 года. Еще два корабля по плану будут построены на индийской верфи. Как уточнили в ФСВТС, стороны уже приступили к подготовке верфи Goa Shipyard Limited для их постройки. Контракты на поставку четырех фрегатов были подписаны в ноябре 2018 года.

Россия также направила Индии технические предложения в рамках программы строительства новых кораблей противоминной обороны для военно-морских сил. Ранее сообщалось, что РФ в рамках программы Make in India готова организовать в стране производство тральщиков проекта 12701 "Александрит-Э" с корпусом из стеклопластика (он обеспечивает бо́льшую живучесть по сравнению со стальными тральщиками при поиске мин, а также эксплуатационный ресурс до 30 лет).

Модель противоминного корабля "Александрит-Э" Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Глава ЦКБ "Рубин" Игорь Вильнит сообщил, что очередной этап тендера, получившего название Project 75-I, на строительство неатомных подлодок для ВМС Индии может начаться в ближайшее время. "Мы активно работаем, представляем наше предложение, основанное на использовании базового корабля "Амур-1650", представленного здесь. Сроки зависят от индийской стороны", - сказал он.

Другое вооружение

В рамках программы Make in India уже ведется активная работа по локализации производства автоматов АК-203. Первая партия, по информации ФСВТС, должна быть выпущена уже в этом году. Индия может стать первой зарубежной страной, которая будет производить двухсотую серию оружия всемирно известного бренда "Калашников".

АК-203 Источник изображения: © Рособоронэкспорт

"Автомат получат сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морские силы, а также силы охраны правопорядка. Замена старых автоматов Калашникова на новые вестись не будет", - сообщил ТАСС генеральный директор совместного предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited генерал-майор Сенгар, отметив, что ежегодный выпуск составит 75 тыс. единиц и будет производиться в течение десяти лет.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о создании совместного предприятия в марте 2019 года. "Вы, конечно, слышали о расположенном в [округе] Амети индийско-российском совместном предприятии по производству автоматов. Это место расположено не так далеко от Лакхнау. На этом предприятии в ближайшее время будет организована система поставок мирового класса. И в короткие сроки 100% производства автоматов АК-203 будет локализовано в Индии", - сказал на открытии выставки Моди, отметив, что страна добивается новых целей в самообеспечении оборонной продукции.

Концерн "Техмаш" впервые продемонстрировал новые подкалиберные снаряды: 125-мм выстрел 3ВБМ23 ("Свинец-2") и экспериментальный образец "Манго-М".

Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Они могут применяться для стрельбы из 125-мм гладкоствольных танковых пушек Д-81. Разработчикам удалось улучшить бронепробиваемость более чем на 20% по сравнению со штатными образцами. Новые разработки обеспечивают поражение практически всего спектра бронетанкового вооружения и военной техники зарубежных стран с дистанции более 2 км.

Одно из главных преимуществ "Манго-М" - отсутствие необходимости внесения изменений в конструкцию автомата заряжания танков Т-72 и Т-90. Его предшественник - выстрел "Манго" - хорошо известен в Индии с 2014 года, когда "Рособоронэкспорт" и Министерство обороны Индии подписали контракт о передаче лицензии на его производство.

Объединенная двигателестроительная корпорация представила двигатели ТВ7-117СТ-01 (для самолетов Ил-114-300), ВК-2500ПС-03 (для вертолетов Ми-171А2) и ТРДД-50МТ для легких летательных аппаратов.

Двигатель ТВ7-117СТ-01 Источник изображения: © AP Photo/Rajesh Kumar Singh

7 февраля "Рособоронэкспорт" и индийская Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) подписали контракт на совместную разработку высокоэнергетических порохов для ракет и ракет-носителей. Предполагается, что они будут использоваться в "компактных и высокоэнергетических двигательных системах".

Ряд заявлений прозвучали и по уже успешному российско-индийскому проекту BrahMos. Так, компания BrahMos Aerospace (была создана в 1998 году, с российской стороны участвует НПО машиностроения), которая производит эту сверхзвуковую крылатую ракету, намерена создать ракету "воздух-воздух" для борьбы с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения (типа AWACS). Ожидается, что работа займет не более двух лет.

Сверхзвуковая крылатая ракета испытана более 70 раз с сухопутных, надводных/подводных и воздушных систем, раз за разом успешно показывая свои качества. Это является мировым рекордом

Стало также известно, что завершены проектные работы над облегченной версией авиационного варианта BrahMos. В начале 2020 года ВВС Индии получили на вооружение первую эскадрилью истребителей Су-30МКИ, вооруженных этой ракетой.

Источник изображения: © Артур Шайхутдинов/ТАСС

Индия стала первой страной, адаптировавшей единую крылатую ракету для трех сред - воздух, вода, земля. Поэтому в настоящее время совместная разработка России и Индии - ракета BrahMos - пользуется повышенным спросом на мировом рынке вооружений.

Роман Азанов, Артур Шайхутдинов