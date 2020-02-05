СМИ КНР: Китай может стать первой страной в мире со 100-процентым производством истребителей-невидимок

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Китайские военные эксперты задались вопросом, который касается эксплуатации истребителей 4-го (по китайской классификации – 3-го) поколения. Вопрос этот возник в связи с увеличением производства истребителей 5-го поколения J-20 и ожиданием начала серийного производства J-31.

В китайском издании Sina отмечается, что для оптимизации парка авиации ВВС НОАК могло бы оказаться целесообразным переключение полностью на новое поколение истребителей. При этом отмечается, что на базе J-20 может быть создана целая линейка средств боевой авиации: помимо истребителя это может быть бомбардировщик, а также ударный и разведывательный беспилотники. Дополнительно рассматривается возможность создания БПЛА или самолёта, который бы выполнял функции координатора проведения военных операций. И тоже на базе J-20.

В Китае отмечается, как Россия на базе истребителя Су-57 старается создать БПЛА ударного типа. Речь идёт о беспилотнике «Охотник», который уже проходит испытания в парном полёте с боевым самолётом.

Из материала:

Ставка на новое поколение боевой авиации может позволить переоснастить ВВС страны, дать возможность производителям сохранить заказы, увеличить число рабочих мест.

Дополнительно отмечается, что Китай может стать первой страной в мире, где перешли бы на 100-процентое производство истребителей-невидимок, отказавшись от производства истребителей предыдущих поколений.