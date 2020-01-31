Пентагон чуть приоткрыл завесу тайны об авиакатастрофе в Афганистане

Представители Пентагона опубликовали информацию о военнослужащих, тела которых были обнаружены на месте крушения самолёта Bombardier E11A в восточной провинции Газни.

Первый из погибших - 46 летний подполковник Пол Восс, выходец с территории Гуам, второй - 30-летний капитан Райан С. Фэнёф, уроженец Нью-Гэмпшира.

Расследование причин крушения продолжается. По данным Управления гражданской авиации Афганистана, причиной стал отказ двигателя, вызванный техническими проблемами, а пилот воздушного судна успел передать информацию о неполадке и собирался совершить вынужденную посадку в аэропорту города Шаран, административного центра соседней провинции Пактика, но не успел.

Разные источники давали разную информацию о количестве людей на борту. Афганские военные сообщили о четырёх погибших, а представители совета провинции Газни заявили, что талибы, возможно, забрали с собой часть тел. Эти сведения не получили подтверждения.

Самолет разбился 27 января в одном из горных районов уезда Дех Як, подконтрольном талибам. Эвакуация тел состоялась день спустя в ходе военной спецоперации. Талибы пытались помешать ей.