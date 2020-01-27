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Интерфакс-АВН

Астронавты вернулись на борт МКС после завершения очередного многочасового выхода в открытый космос

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Лука Пармитано
Лука Пармитано.
Источник изображения: © AP Photo/Dmitri Lovetsky

Вашингтон. 25 января. ИНТЕРФАКС - Астронавт Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган в субботу успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), в ходе которого они завершили работы по ремонту ее магнитного альфа-спектрометра, сообщило NASA.

Выход в космический вакуум, который продлился шесть часов шестнадцать минут, начался 07:04 по времени Восточного побережья США (15:04 мск).

"Лука и Эндрю завершили работы по ремонту магнитного альфа-спектрометра", - сообщило NASA.

В ходе предыдущих трех выходов в открытый космос в конце прошлого года на спектрометре взамен вышедшего из строя был установлен новый блок системы охлаждения (UTTPS). В рамках нынешних работ астронавты провели проверку соединения блока на предмет наличия утечек охлаждающего углекислого газа, а также очистили стекла камеры высокого разрешения.

Магнитный альфа-спектрометр (AMS-02), доставленный на МКС в мае 2011 года и установленный на ферме станции, предназначен для регистрации космических частиц и измерения их электрических зарядов в поисках антиматерии и тёмной материи. Он призван приблизить человечество к пониманию происхождения Вселенной.

Три года назад на спектрометре начали отказывать насосы его системы охлаждения. В этой связи на МКС с последними тремя грузовыми кораблями были доставлены оборудование, запчасти и специально спроектированные инструменты, в том числе для резки металлических листов, трубок и креплений.

Ремонт прибора никогда не предполагалось проводить на орбите из-за особой сложности работ.

Это уже девятый выход нынешнего экипажа МКС в открытый космос и 227-й за всю ее историю.

Как сообщалось, в январе нынешнего года дуэт женщин-астронавтов NASA Джессики Меир и Кристины Кук провел два выхода в открытый космос, в ходе которых были успешно завершены работы по модернизации энергосистемы станции. Меир и Кук демонтировали устаревшие никель-водородные аккумуляторы, установив вместо них более мощные литий-ионные на опорном сегменте P6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

Обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Монтаж новых аккумуляторов, срок службы которых составляет 10 лет, позволит значительно улучшить энергоснабжение МКС.

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Италия
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Проекты
МКС
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