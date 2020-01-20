Пентагон признал отставание США в области гиперзвукового оружия

Американские разработки гиперзвукового оружия потерпели неудачу, и теперь США потребуются годы, чтобы восстановить свое лидерство в этой области, заявил заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, в Соединенных Штатах было две программы в области гиперзвука, однако реализовать их не удалось, передает «РИА Новости».

«Что мы сделали после того, как они (разработки) потерпели неудачу? Мы начали многолетние исследования причин неудач и затем отменили эти программы», — рассказал Хайтен, выступая в Центре международных стратегических исследований в Вашингтоне.

Представитель Пентагона признал, что после остановки разработок «уйдут годы на восстановление», и призвал ускорить этот процесс, чего, по его словам, пока не делается.

Власти США не впервые признают отставание в разработке гиперзвукового оружия. Так, в декабре глава Пентагона Марк Эспер заявлял, что Соединенным Штатам приходится догонять Россию в этой области. В ноябре в Пентагоне заявили, что из-за развития Россией технологий гиперзвукового оружия у США возникло отставание в боевых возможностях, которое Вашингтону необходимо устранить.

2 декабря во время открытия 14-й серии совещаний по обороне Путин поставил задачу в ближайшие годы наращивать боевые возможности ВМФ за счет поступления в боевой состав флота фрегатов и подводных лодок, модернизированных для использования гиперзвуковых ракет «Циркон».

26 ноября российская сторона продемонстрировала военным США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» с оснащением крылатым планирующим блоком.