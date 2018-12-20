Войти
20.12.2018
Известия.ru

Гиперстрах

2290
0
0
МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
МиГ-31 ВКС провел учебный пуск гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, насколько обоснованны заявления об отсутствии у США защиты от новейшего российского оружия

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил: "Новейшее российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике". Речь идет, в частности, о системах вооружений, использующих гиперзвуковые технологии. Уже в самом ближайшем будущем первые такие изделия встанут на боевое дежурство. По словам главы российского государства, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как и ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат", а также лазерный комплекс "Пересвет" не имеют аналогов в мире. Их принятие на вооружение действительно в разы повысит боевой потенциал армии и флота.

Судя по всему, американские политики уже задумались на эту тему. В последнее время они регулярно говорят о новейших российских разработках. В Вашингтоне звучат заявления о неспособности стоящих сейчас на вооружении западных армий средств ПВО обеспечить надежную защиту от подобных гиперзвуковых аэродинамических целей.

Контекст, в общем-то, понятный. Мы уже привыкли, что разговоры о тех или иных недостатках в своих вооруженных силах либо о превосходстве оружия потенциального противника обычно заканчиваются принятием нового оборонного бюджета. За счет закладываемых в него средств указанное отставание планируется преодолеть, а превосходство противника чем-то компенсировать.

А что же насчет реальных возможностей сбивать перспективные гиперзвуковые цели? С одной стороны, подобный минус современных систем ПВО очевиден — в настоящее время таких целей и для западных, и наших систем ПВО нет. Но, с другой стороны, создание защиты от перспективных средств вполне разумно вести с некоторым опережением. В чем особенность проблемы защиты от гиперзвуковых целей и что это за цели такие?

Гиперзвуковыми сейчас принято считать аппараты, которые на высоких скоростях (более трех скоростей звука) двигаются в нижних или верхних слоях атмосферы. При этом они обладают способностью маневрировать, огибая зоны поражения систем ПВО.

В нижних слоях атмосферы это могут быть, например, противокорабельные или просто ударные ракеты "Циркон" и им подобные со скоростью полета порядка 5–8 М (5–8 скоростей звука). Особенность перехвата такой цели в том, что при ее появлении в поле зрения современного зенитного ракетного комплекса на всё про всё у него будут считаные секунды. При этом цель малогабаритна. Кроме того, такие ракеты создаются с учетом снижения радиолокационной заметности и могут совершать маневры.

Вторым видом таких целей будут гиперзвуковые атмосферные управляемые боевые блоки (УББ) стратегических ракет — те самые УББ типа 4202, которые войдут в состав ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат". Скорость этих блоков будет значительно выше — не менее 12–15 М. Высота полета — ниже, чем у обычных баллистических боевых блоков, а следовательно, в их случае дальность обнаружения будет меньше.

Конечно, такой боевой блок, предназначенный для особо важных целей, будет маневрировать, чтобы максимально усложнить выполнение задач противоракетной обороне. То есть у защитных систем будет заметно меньше времени на поражение такой цели, и при этом она будет постоянно менять свою траекторию, мешая наведению противоракет. Вообще, сейчас считается, что поражение подобной цели большинством современных систем ПВО и ПРО будет почти невозможным.

И вот тут имеет смысл вспомнить базовые черты оборонительных систем потенциального противника. Особенностью современного варианта американского комплекса ПВО Patriot являются его повышенные способности по защите от атакующих баллистических ракет малой и средней дальности. Причем работы по созданию данной системы ПВО были начаты еще в 1960-е годы, а основные средства комплекса созданы в период 1980–1990-х годов. Тогда о необходимости борьбы с гиперзвуковыми атмосферными маневрирующими целями никто еще особо не задумывался.

Опять же данный комплекс предназначен для прикрытия определенных секторов пространства, а гиперзвуковая ракета может обойти сектор обороны и поразить цель с наименее защищенной стороны. Конечно, можно поставить несколько батарей ЗРК и создать круговую оборону, но это будет просто в несколько раз дороже.

Кстати, подобного недостатка лишен отечественный комплекс С-400, который "из коробки" обеспечивает круговую оборону при отражении массированного авиационно-ракетного нападения. 

Конечно, сейчас в составе РВСН и других родов войск еще нет указанных гиперзвуковых средств поражения, но они начнут поступать на вооружение в ближайшие годы. И, как отметил на заседании коллегии Минобороны президент, эти средства в разы увеличат потенциал возможного ответного удара. 

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

 

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Авангард РК
Кинжал БР
Пересвет
С-400 Триумф
Сармат МБР
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
ИТ
Похожие новости
20.12.2018
Выступление Министра обороны России с подведением итогов 2018 года
25.07.2018
Асимметричный калибр
02.07.2018
Эксперты: конкуренция в области разработки гиперзвукового оружия возрастает
19.03.2018
Взгляд с Запада на систему "Кинжал" и ядерную ракету
02.03.2018
Путин представил новейшие виды российского вооружения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.12 20:53
  • 26
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 20.12 20:20
  • 17
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 20.12 19:23
  • 2
Дырявый "Заслон": спасет ли украинская активная защита турецкие танки
  • 20.12 19:14
  • 47
"Поскользнулись на соплях": кто продырявил МКС
  • 20.12 18:55
  • 9
Шойгу заявил, что модернизированный Ту-160М произвел пуск 12 ракет Х-101 в ноябре
  • 20.12 18:52
  • 28
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 20.12 16:56
  • 6
Когда в электросамолетах появится смысл?
  • 20.12 16:23
  • 6
ДНР: британский спецназ охотится на ополченцев
  • 20.12 15:29
  • 8
Профсоюзы, в ружье
  • 20.12 15:03
  • 4
"Курилы - наша территория": Госдума ответила на ноту Японии
  • 20.12 15:01
  • 3
Бывшие заводы по уничтожению химоружия в РФ передадут инвесторам до 2025г
  • 20.12 14:49
  • 2
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 20.12 13:55
  • 1
И нашим, и вашим: США согласились продать Турции "Патриотов"
  • 20.12 13:41
  • 2
Вторая попытка: Киев готовится к прорыву в Черном море
  • 20.12 13:30
  • 1
Ракетой в борт: попадание ПТУР в БМП-2 сняли на видео в Йемене