Гиперстрах

Военный эксперт Дмитрий Корнев — о том, насколько обоснованны заявления об отсутствии у США защиты от новейшего российского оружия

Президент Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны, заявил: "Новейшее российское оружие заставит задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике". Речь идет, в частности, о системах вооружений, использующих гиперзвуковые технологии. Уже в самом ближайшем будущем первые такие изделия встанут на боевое дежурство. По словам главы российского государства, гиперзвуковые ракеты "Кинжал", как и ракетные комплексы "Авангард" и "Сармат", а также лазерный комплекс "Пересвет" не имеют аналогов в мире. Их принятие на вооружение действительно в разы повысит боевой потенциал армии и флота.

Судя по всему, американские политики уже задумались на эту тему. В последнее время они регулярно говорят о новейших российских разработках. В Вашингтоне звучат заявления о неспособности стоящих сейчас на вооружении западных армий средств ПВО обеспечить надежную защиту от подобных гиперзвуковых аэродинамических целей.

Контекст, в общем-то, понятный. Мы уже привыкли, что разговоры о тех или иных недостатках в своих вооруженных силах либо о превосходстве оружия потенциального противника обычно заканчиваются принятием нового оборонного бюджета. За счет закладываемых в него средств указанное отставание планируется преодолеть, а превосходство противника чем-то компенсировать.

А что же насчет реальных возможностей сбивать перспективные гиперзвуковые цели? С одной стороны, подобный минус современных систем ПВО очевиден — в настоящее время таких целей и для западных, и наших систем ПВО нет. Но, с другой стороны, создание защиты от перспективных средств вполне разумно вести с некоторым опережением. В чем особенность проблемы защиты от гиперзвуковых целей и что это за цели такие?

Гиперзвуковыми сейчас принято считать аппараты, которые на высоких скоростях (более трех скоростей звука) двигаются в нижних или верхних слоях атмосферы. При этом они обладают способностью маневрировать, огибая зоны поражения систем ПВО.

В нижних слоях атмосферы это могут быть, например, противокорабельные или просто ударные ракеты "Циркон" и им подобные со скоростью полета порядка 5–8 М (5–8 скоростей звука). Особенность перехвата такой цели в том, что при ее появлении в поле зрения современного зенитного ракетного комплекса на всё про всё у него будут считаные секунды. При этом цель малогабаритна. Кроме того, такие ракеты создаются с учетом снижения радиолокационной заметности и могут совершать маневры.

Вторым видом таких целей будут гиперзвуковые атмосферные управляемые боевые блоки (УББ) стратегических ракет — те самые УББ типа 4202, которые войдут в состав ракетных комплексов "Авангард" и "Сармат". Скорость этих блоков будет значительно выше — не менее 12–15 М. Высота полета — ниже, чем у обычных баллистических боевых блоков, а следовательно, в их случае дальность обнаружения будет меньше.

Конечно, такой боевой блок, предназначенный для особо важных целей, будет маневрировать, чтобы максимально усложнить выполнение задач противоракетной обороне. То есть у защитных систем будет заметно меньше времени на поражение такой цели, и при этом она будет постоянно менять свою траекторию, мешая наведению противоракет. Вообще, сейчас считается, что поражение подобной цели большинством современных систем ПВО и ПРО будет почти невозможным.

И вот тут имеет смысл вспомнить базовые черты оборонительных систем потенциального противника. Особенностью современного варианта американского комплекса ПВО Patriot являются его повышенные способности по защите от атакующих баллистических ракет малой и средней дальности. Причем работы по созданию данной системы ПВО были начаты еще в 1960-е годы, а основные средства комплекса созданы в период 1980–1990-х годов. Тогда о необходимости борьбы с гиперзвуковыми атмосферными маневрирующими целями никто еще особо не задумывался.

Опять же данный комплекс предназначен для прикрытия определенных секторов пространства, а гиперзвуковая ракета может обойти сектор обороны и поразить цель с наименее защищенной стороны. Конечно, можно поставить несколько батарей ЗРК и создать круговую оборону, но это будет просто в несколько раз дороже.

Кстати, подобного недостатка лишен отечественный комплекс С-400, который "из коробки" обеспечивает круговую оборону при отражении массированного авиационно-ракетного нападения.

Конечно, сейчас в составе РВСН и других родов войск еще нет указанных гиперзвуковых средств поражения, но они начнут поступать на вооружение в ближайшие годы. И, как отметил на заседании коллегии Минобороны президент, эти средства в разы увеличат потенциал возможного ответного удара.

Дмитрий Корнев — главный редактор интернет-проекта MilitaryRussia

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