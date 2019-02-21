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21.02.2019
Военно-промышленный курьер

Президент России заявил о приоритетах ОПК в ежегодном послании Федеральному Собранию

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Источник изображения: vpk-news.ru

Президент России Владимир Путин выступил с 15-м за время своего президентства посланием к Федеральному собранию. Встреча прошла в московском Гостином дворе.

Озвучивая тезис, что "Россия готова к диалогу по разоружению, но стучаться в закрытую дверь не будем. Подождем", он отметил, что "Россия никому не угрожает. Все наши действия носят ответный, а значит, оборонительный характер. Мы не хотим конфликта, тем более с глобальной державой, как США. Но в США есть те, "кто излишне увлечен идеей своей исключительностью".

"Считать-то они умеют? Пусть посчитают скорость и дальность нашего вооружения. И только потом принимают решения", - заявил Путин.

Он сообщил, что "весной спустят на воду первую подлодку-носитель "Посейдона". Его, как и "Буревестник" уже испытывают. Началось серийное производство "Авангарда", началось производство "Сармата". Новейшее оружие "Пересвет" и "Кинжал" показало свою эффективность. Гиперзвуковая ракета "Циркон" на морских носителях, скорость - девять махов".

Путин также подчеркнул, что НАТО следует оставить "ракетные" иллюзии - ответ со стороны России будет эффективным. "Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если они будут произведены и поставлены - а у США есть такие планы - это резко обострит ситуацию, создаст для России угрозу. 

Время подлета до Москвы - 10-12 минут. Мы будем вынуждены предусмотреть и зеркальные, и асимметричные действия. Россия будет вынуждена создать и развернуть средства вооружения в отношении не только тех территорий, где находятся ракеты, но и где находятся центры принятия решений по угрожающим нам ракетным комплексам. Эти вооружения будут соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против нас".

Говоря об обвинении России в нарушении ДРСМД, Президент закономерно заметил, что сателлиты "подхрюкивают" США.

"С 1987 года многое изменилось. Россия и США сами себя связали и ограничили. Надо было американцам по-честному сказать и выйти из договора. А как они действуют? Сами все нарушают и назначают виновных", - сказал Путин.

Президент также акцентировал внимание  на создании комплекса "Авангард", который  соизмерим с важностью запуска первого искусственного спутника земли. Он заявил, что необходимо увеличить возможности спутниковой группировки. А Роскосмосу совместно с Правительством Москвы поручено сформировать Национальный космический центр.

"Задача для ВПК - увеличивать выпуск гражданской продукции", - подчеркнул Путин.

20.02.2019
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