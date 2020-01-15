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Известия.ru

Замглавы Пентагона заявил об отказе Турции избавиться от С-400

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Турция отказывается избавиться от приобретенных у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом 14 января заявила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.

«Мы всё еще находимся на той же позиции: мы (США) ясно заявили, что (американские истребители-бомбардировщики пятого поколения) F-35 и С-400 несовместимы. К сожалению, Турция не принимала решения делать какие-либо шаги по С-400», — приводит ее слова ТАСС.

Лорд подтвердила, что к марту 2020 года планируется перевести производство комплектующих для F-35 из Турции в США. Она отметила, что Вашингтон и Анкара пока еще не обсуждали дальнейшую судьбу четырех самолетов F-35, которые ранее были куплены Турцией.

Москва и Анкара заключили контракт на поставку ЗРК С-400 «Триумф» в 2017 году. США сразу выступили против соглашения. Вашингтон пригрозил Турции санкциями и исключил ее из программы по истребителям пятого поколения F-35. Американский президент Дональд Трамп в последствии неоднократно грозил турецким властям «огромными проблемами» после покупки С-400.

В декабре турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о нежелании отказываться от С-400. Вопрос о покупке комплексов он назвал закрытым, но при этом добавил, что Анкара может купить американские системы ПРО Patriot в случае появления выгодного предложения.

11 декабря комитет по международным дела сената США принял законопроект о введении санкций в отношении Турции из-за закупки С-400. По словам сенатора Боба Менендеса, «действия Турции вышли за рамки». Приобретение страной российских ЗРК, отметили в комитете, является поводом для санкций в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

В тот же день министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал о том, что в случае если США не поставит стране истребители F-35, Анкара сможет найти им альтернативу, в том числе и на российском рынке. Дипломат отметил, что в выборе между поставками F-35 и С-400 нет никакой политической составляющей, а США отклоняет все предложения Турции по этому вопросу.

С-400 «Триумф» — российский зенитно-ракетный комплекс, созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия системы — 400 км.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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