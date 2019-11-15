"Серьезные сложности": Трамп и Эрдоган поговорили об С-400

Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400

Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос закупки Анкарой российских систем С-400, который стал причиной кризиса в отношениях двух государств. По словам Эрдогана, в этом контексте стороны также обсудили вопрос приобретения Турцией американских истребителей пятого поколения F-35 и ЗРК Patriot.

Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран. По его словам, подобные сделки означают "некоторые очень серьезные сложности". Лидеры государств выразили намерение обсудить данный контракт и решить связанные с ним вопросы.

"Мы на регулярной основе обсуждаем это, обсуждали сегодня и будем обсуждать в будущем", - подчеркнул Трамп и выразил надежду, что эта ситуация разрешится. Он сообщил, что они с Эрдоганом попросили руководителей внешнеполитических ведомств и советников по нацбезопасности обеих стран сразу же начать работу по "проблеме С-400".

Эрдоган, в свою очередь, рассказал, что, помимо С-400, он обсудил с американским коллегой вопрос приобретения новейших американских истребителей пятого поколения F-35.

"Думаю, что мы только диалогом можем решить эти проблемы, с которыми столкнулись относительно системы С-400 и программы F-35", - констатировал он.

Кроме того, турецкий лидер заявил Дональду Трампу, что его страна готова приобрести ЗРК Patriot, если Вашингтон согласится предоставить выгодные условия.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что президент США предложил турецкому коллеге торговую сделку на $100 млрд и "обходной путь" урегулирования ситуации с С-400. По информации источников издания, эти предложения Вашингтона обозначены в направленном Эрдогану ранее письме.

Журналисты решили, что такие условия могут "привести в ярость" как минимум часть законодателей в американской палате представителей, поддержавших в октябре введение санкций против Анкары за ее военную операцию в Сирии. "Ужасно, что Трамп пригласил Эрдогана в Белый дом, после того как тот напал на наших сирийских курдских союзников, а турецкие силы совершили то, что сама администрация называет военными преступлениями", - возмутился сенатор-демократ Крис Ван Холлен.

В тот же день представитель вашингтонской администрации высокого ранга во время телефонного брифинга сообщил журналистам, что

США описали Турции предпочтительный вариант урегулирования ситуации вокруг С-400 и программы создания американских многоцелевых истребителей F-35.

"Это одна из очень сложных проблем, которую президент пытается решить", - подчеркнул он, выразив уверенность, что турецкую сторону ожидают "колоссальные выгоды" благодаря программе F-35. "Но чтобы добиться этого, мы как союзники должны урегулировать проблему с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй пойдет [навстречу]", - пояснил представитель американской администрации.

Контракт на поставку новейших российских систем ПВО С-400 стал причиной кризиса в отношениях Турции с США. Поставки этих комплексов Анкаре начались в середине июля, а уже осенью поставки были завершены. По словам Эрдогана, ЗРК полностью введут в действие в апреле 2020 года.

США требовали от Турции отказаться от этой сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot. В противном случае Вашингтон грозил задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35, а также ввести санкции на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Турция отказалась идти на уступки, но Соединенные Штаты все равно намерены убедить ее отказаться от сделки, сообщил накануне приезда Эрдогана в эфире телеканала CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Если Турция не избавится от С-400, то, вероятно, санкции в соответствии с законом CAATSA пройдут в конгрессе с подавляющей поддержкой обеих партий, и Турция ощутит последствия этих санкций. Мы это ясно говорили президенту. В НАТО нет места для С-400, для значительных закупок российского оружия", - подчеркнул советник американского лидера.

К слову, Анкаре не страшен даже отказ США продавать ей F-35.

В августе турецкий лидер сказал телеканалу CNN Turk, что вместо американских истребителей его страна может купить у России Су-35 и Су-57. Он уточнил, что окончательное решение Анкара примет только после переговоров с Дональдом Трампом, в ходе которых выяснит окончательную позицию США по поводу участия Турции в программе по созданию F-35.

Лидия Мисник