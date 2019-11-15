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РИА Новости

Трамп и Эрдоган достигли прогресса по вопросу российских С-400

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Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран — участниц НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Белом доме достигли прогресса, в том числе по вопросу российских систем С-400, заявила советник Трампа Келлиэнн Конуэй.

"Президент считает, что да", - сказала она, отвечая на вопрос телеведущего Fox News, удалось ли достичь прогресса по таким вопросам, как возвращение Турции в русло политики НАТО и по вопросу приобретения Анкарой российских систем С-400.

Конуэй отметила, что вопрос С-400 был одной из тем обсуждения.

Сам Эрдоган по итогам переговоров заявил, что Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.

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Страны
Россия
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Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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Эрдоган Реджеп
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