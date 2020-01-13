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Военное обозрение

«Линкоры с ними разберутся»: в США о борьбе с «таранами» русских кораблей

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Источник изображения: topwar.ru

USS Iowa

Американская общественность проявила повышенное внимание к инциденту в Аравийском море. Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» совершил, по мнению Пентагона, «опасное сближение» с эсминцем ВМС Соединенных Штатов USS Farragut (DDG-99). Многие западные издания упрекают военнослужащих РФ в безответственном поведении, усматривая в нем запугивание тараном.

Так, The War Zone полагает, что «корабли таких размеров относительно медленно маневрируют, что повышает риск возникновения серьезной и потенциально смертельной аварии, когда они оказываются в такой непосредственной близости». В целом читатели данного портала разделяют мнение данного издания.

Они [русские], возможно, просто не имеют дисциплины и/или привитого военного профессионализма. Российские войска по-прежнему в основном состоят из призывников, не так ли? (spookysquirrel).

В нормальной Вселенной корабли-шпионы немного более скрытны, чем этот (edcoolio).

Русские становятся все более дерзкими в последнее время (Jet_whisperer).

Многие комментаторы озвучили «клише», сформировавшиеся на Западе в отношении ВМФ РФ благодаря стараниям прессы:

Возможно, они просто хотели хорошенько рассмотреть военный корабль, который шёл без дымовой завесы. Это должно быть интересно для них (F12berlinetta).

Фейковая новость – я сомневаюсь, что это был корабль ВМФ России. Я не вижу никакого сопутствующего буксира (Zenit Yaho).

Инцидент с «Иваном Хурсом», январь 2020 года

В поведении российского экипажа усматривалось «ребячество», якобы свойственное морякам ВМФ РФ:

Просто еще один день пребывания в море с русскими […] В последних двух развертываниях у нас были похожие стычки с ними. Последний случай был с «Удалым» [июнь 2019 года]. Мой командир швырнул в них свою кофейную чашку c крыла мостика (SeaWookie).

Ряд читателей предложили, как разбираться с подобными проблемами, возникающими в ходе морского противоборства:

В следующий раз спустить лодку и [с её борта] пробить им корпус бейсбольной битой (Joinupdriver).

Я за то, чтобы вытащить пару «Айов» [линкоры, ставшие музеями], один для Южно-Китайского моря и один для русских, если они хотят пошалить с бамперами (Binderman).

Интересно, сможет ли 5-дюймовый HVP [127-мм артустановка Mark 45] прошить такую цель? (Cluebat Vanexodar).

Почему капитан не приказал сделать несколько предупредительных выстрелов из 25-мм пушек? (Mrcrea).

Какой-то русский разведкорабль слишком близко подходит к американскому эсминцу, я повторяю – эсминцу. Какого черта? Это настоящий эсминец или надувная лодка, ради бога? (StealthFan).

Навал «Беззаветного» на USS Yorktown, февраль 1988 года

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