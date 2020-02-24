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Военное обозрение

США теряют свои подводные силы, считает The National Interest

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Источник изображения: topwar.ru

Тенденция, наметившаяся в развитии американских субмарин, угрожает господству ВМС в Мировом океане. The National Interest, анализируя складывающуюся ситуацию, приходит к неутешительному выводу: США теряют свои подводные силы.

ВМС США уже столкнулись с огромным дефицитом ударных подводных лодок

- отмечает указанное издание, указывая, что положение дел в этом сегменте обороны будет лишь ухудшаться.

Так, вместо планировавшейся закупки двух субмарин класса «Вирджиния», Белый дом ограничился лишь одной. Вместе с ней администрация президента предлагает в 2021 году приобрести восемь боевых вымпелов: АПЛ типа «Колумбия» (носитель баллистических ракет), два эсминца класса «Арли Берк», фрегат УРО, УДК и два спасательных судна. Всего на закупку новых кораблей предполагается израсходовать $20 млрд. Однако одна лишь «Колумбия» забирает на себя $14 млрд из них.

Надвигающаяся нехватка ударных подводных лодок больше всего беспокоит региональных командующих

- указывает The National Interest.

Как ожидается, из 56 ударных субмарин (которые сейчас представлены типами Los Angeles, Seawolf и Virginia) и носителей крылатых ракет (класс Ohio), которые имеются на 2020 год, в 2028 году останется лишь 42 вымпела.

Данная ситуация вызвала беспокойство у ряда высокопоставленных военных. Как пояснил адмирал ВМС США Филип Дэвидсон, в мире насчитывается 400 иностранных субмарин, из которых коло 75 % пребывают в Индо-Тихоокеанском регионе. 160 ПЛ принадлежат Китаю (в начале 2019 года имел примерно 50 ударных ДЭПЛ и 6 атомных), России и Северной Корее.

В то время как эти три страны наращивают свой потенциал, Соединенные Штаты выводят ударные подводные лодки на пенсию быстрее, чем их заменяют

- выразил тревогу адмирал, отметив, что в сравнении с 2008 годом гипотетический неприятель утроил активность своего подводного флота.

С его слов, на этом фоне США должны дать адекватный ответ. Однако, как считает NI, наблюдается совершенно противоположная реакция.

Возможно, большим победителем в бюджете ВМС [предложенном на 2021 год Трампом] является Китай, который продолжает наращивать свои подводные силы на фоне уменьшающегося американского флота

- резюмирует издание.

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Страны
Китай
КНДР
Колумбия
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
2020-й год
Ohio
Virginia АПЛ
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