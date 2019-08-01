Мощнее, чем США: россияне доверяют своему флоту

Россияне назвали самый сильный флот в мире

Две трети россиян считают отечественный флот самым сильным в мире, тогда как за превосходство американского ВМФ высказались 40%. Такие данные приводит ВЦИОМ по итогам проведенного на прошлой неделе опроса. При этом абсолютное большинство жителей страны уверены, что в случае реальной угрозы ВМФ сможет защитить границы государства. Впрочем, анализ сил флотов России и США показывает, что россияне существенно уступают американцам.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство жителей России считают Военно-морской флот РФ самым сильным в мире. Такого мнения придерживаются 67% россиян. На второе место они поместили американский флот - за него проголосовали 40% жителей страны. Бронза досталась китайским морякам - 15%. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные в среду на сайте центра. Респондентам задавали открытый вопрос, на который можно было дать до трех ответов.

Абсолютное большинство респондентов - 89% - выразили уверенность в том, что российский ВМФ способен защитить морские рубежи страны в случае реальной угрозы со стороны других государств.

За последние 14 лет данный показатель увеличился на 19%: в 2005 году такой ответ давали 70%.

При этом 85% опрошенных назвали службу в ВМФ престижной, тогда как противоположного мнения придерживаются лишь 5% респондентов. Более половины участников опроса - 56% - одобрили бы выбор своих детей и внуков стать офицерами ВМФ.

В целом на сегодняшний день, как и 14 лет назад, практически у каждого пятого опрошенного россиянина есть друзья, родственники или знакомые, которые служат или работают на флоте РФ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 26 июля среди 1,6 тыс. россиян старше 18 лет.

Опрос прошел в преддверии Дня ВМФ России. Этот праздник ежегодно с 2006 года отмечается каждое последнее воскресенье июля. С 2017 года празднование этого дня сопровождается военно-морскими парадами в ряде российских городов и даже в сирийском Тартусе. Главное торжество при этом проходит в Санкт-Петербурге. Также парады состоялись на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке и Астрахани. Всего, по данным Минобороны, было привлечено свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более 15 тыс. военнослужащих.

Кстати, россияне доверяют не только отечественному ВМФ, но и армии в целом.

Об этом 11 марта говорил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая на заседании Государственной думы. По его словам, российским войскам доверяют порядка 90% граждан страны. Рост одобрения вооруженных сил в российском обществе наблюдается с 2012 года, подчеркнул глава ведомства.

Что же касается реального положения дел на флоте, Mil.Press FLOT ежегодно проводит сравнение боевых возможностей российского ВМФ с его главным конкурентом - американским. В основном рейтинге портал принимает во внимание только боевые корабли основных классов.

Там указали, что, по сравнению с 2017 годом, когда ВМФ России получил только два боевых корабля и ледокол, 2018 год оказался для отечественного судостроения и флота куда более успешным. В апреле в состав Северного флота вошло головное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус". В начале прошлого лета Черноморский флот получил малый ракетный корабль проекта 21631 "Вышний Волочек". Под конец июня в рядах российских военно-морских сил появились головной большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" и судно связи проекта 18280 "Иван Хурс". Спустя еще месяц ВМФ передали головной многоцелевой фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".

В декабре прошлого года в состав флота вошел малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Орехово-Зуево", головной модульный патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков", корвет проекта 20380 "Громкий" и головной МРК проекта 22800 (шифр "Каракурт") "Мытищи".

Тем не менее, в рейтинге боевых возможностей отставание ВМФ РФ от американского флота не сократилось, а даже увеличилось на 2%. Причина, по данным портала, заключается в том, что большинство новинок для военно-морских сил России относятся к классу МРК и кораблей прибрежной зоны, весовой коэффициент которых в рейтинге - 1 ед. В то же время флот США ежегодно получает от судостроительных корпораций два-три ракетных эсминца класса "Арли Берк", коэффициент которых - 3 ед., и по столько же многоцелевых атомных подлодок класса "Вирджиния" с коэффициентом в 5 ед.

На портале уточнили, что если учитывать суда вспомогательного флота, корабли и катера ремонта и резерва, а также находящиеся в опытовой эксплуатации машины, то силы сторон могут приблизиться к равновесию.

Впрочем, ВМФ РФ все равно будет уступать ВМС США по боевому потенциалу чуть менее, чем на треть, подчеркнули там.

Составители рейтинга также обратили внимание, что в последние годы интенсивно усиливается и ВМФ Китая, но официальный Пекин скрывает точные данные о своей кораблестроительной программе, поэтому оценить объективно боевые возможности военно-морских сил КНР не представляется возможным.

Лидия Мисник